Von Hansjakob Stehle

Der Zauberstab der Dialektik verwandelt sich für die Kommunisten Osteuropas allmählich in ein Fallbeil. Es ist ihnen schon immer schwergefallen, ihre widerstreitenden Interessen – nationale und internationale – mit der marxistischen Theorie unter einen Hut zu bringen; nun aber verwickeln sie sich in kaum mehr entwirrbare Widersprüche. Sie versuchen nämlich, Unvereinbares gleichzeitig zu betreiben: Koexistenz und Konfrontation, Bewahrung des Status quo und revolutionäre Dynamik, einen einzigen Sozialismus und viele sozialistische Wege, Demokratie und Parteidiktatur.

Bis zur Intervention in der Tschechoslowakei ließ sich der Widerspruch verschleiern. Seither aber wird immer deutlicher, daß es sich um Alternativen handelt, denen sich die regierenden Parteien Osteuropas, zumal die sowjetische, entziehen möchten, denen auszuweichen jedoch immer kompliziertere Manöver erfordert.

Die Folge ist der gegenwärtige Schwebezustand. Er lähmt die Entschlußkraft der sowjetischen Führungsmacht, erhöht die inneren Spannungen, vielleicht sogar in der Kreml – Zentrale selbst, beunruhigt die Verbündeten und verbreitet Unsicherheit auch im Westen. Deshalb neigt Moskau dazu, sich nach einem neuen Kristallisationspunkt für die eigene Allianz umzusehen (wie ihn etwa eine Berlinkrise bieten könnte) – und doch gleichzeitig nach neuen Übereinkünften Ausschau zu halten, die den alten Besitzstand (wie etwa die DDR) krisensicher machen sollen.

Wie aber soll dies beides zugleich erreicht werden – die Vorteile einer kämpferischen Spannung, die der gefürchteten „Aufweichung“ entgegenwirkt, und die Früchte einer Entspannung, ohne die es keine echte Sicherheit gibt?

Die Ratlosigkeit, die in dieser Frage zum Aufdruck kommt, hat sich in der vergangenen Woche beim Kongreß der italienischen Kommunisten in Bologna öffentlich zur Schau gestellt. Dieser Parteitag der größten westlichen KP bot zum erstenmal seit dem 21. August die Gelegenheit, die Schlachtaufstellung der innerkommunistischen Auseinandersetzung zu mustern. In Rom war dies, anders als beim polnischen Parteitag im November, ohne übertriebene Rücksichten auf lokale Machtverhältnisse möglich. Moskau betrachtete den Aufmarsch der 38 Bruderparteien, die als Gäste nach Bologna gekommen waren, als eine Generalprobe für die geplante Weltkonferenz im Mai. Der Versuch ging keineswegs im Sinne der Sowjets aus.

Die italienischen Kommunisten sind stark und selbstbewußt genug, um doktrinären Ballast abzuwerfen und ihren eigenen Weg zu gehen, doch sind sie sich, nach 20jähriger Opposition, ihrer Schwäche genügend bewußt, um gegen die Versuchungen der Macht – die sie nicht haben – immun zu sein.