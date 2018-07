Von Heinz Michaels

Zum zweiten Male startet das Volkswagenwerk an diesem Sonnabend eine Testaktion, „eine breitangelegte Meinungsumfrage über die Modelle seines Personenwagenprogramms“. Für drei Wochen stehen Tausende von Testwagen bei den Händlern bereit, und selbst wer noch keinen Führerschein hat, kann sich – „von einem Fahrlehrer betreut“ – am Lenkrad eines Automatic-Fahrschulwagens versuchen.

Als Wolfsburg in den ersten Monaten des Rezessionsjahres 1967 die erste derartige Aktion startete, hingen an den Schwarzen Brettern der VW-Werke die Mitteilungen über Kurzarbeit; der Inlandsabsatz war nach dem Rekordjahr 1966 fast um ein Viertel gesunken.

In der Branche hieß es damals: In der Not wird selbst Nordhoff Publikums-minded. In zwanzigjähriger Arbeit hatte Nordhoff aus den zerbombten Werkshallen am Mittellandkanal das größte Automobilunternehmen Europas aufgebaut. Dabei rangierten für ihn zwei Prinzipien obenan:

Rationelle, kostengünstige Produktion durch ausgeklügelte Automation und

Aufbau eines engmaschigen Netzes von Werkstätten, die nach Festpreisen arbeiten.

Käuferwünsche und Käufergeschmack interessierten den ungekrönten König von Wolfsburg wenig, solange der Käfer, das nunmehr über dreißig Jahre alte Standardprodukt des VW-Werkes, mit Gewinn verkauft wurde. Kamen die Käufer bis in die sechziger Jahre hinein doch eher als Bittsteller denn als „König Kunde“.

Anders als die anderen Großen, vornehmlich die Amerikaner und ihre europäischen Dependenzen, bot das Volkswagenwerk, als Nordhoff im April letzten Jahres starb, nur zwei Grundtypen von Personenwagen an, so daß der Käufer die Auswahl unter vielleicht einem Dutzend Variationen hatte. Zum Vergleich: Opel offerierte damals 153 Varianten seiner Grundmodelle.