Bröckelt es also doch weiter in dem wichtigsten Verlag für die zeitgenössische deutsche Literatur? Nach dem großen Krach im Hause Suhrkamp Ende letzten Jahres, als dessen Ergebnis eine „Lektoratsverfassung“ geboren wurde, die wohl wöchentliche Diskussionsstunden institutionalisierte, die aber auch das Recht des Verlagsleiters, als Souverän in seinem Hause zu regieren, ausdrücklich bestätigte – damals schien ein Kompromiß gefunden, der den ursprünglichen Wünschen der aufbegehrenden Lektoren zwar so wenig entsprach, daß drei von ihnen, Cheflektor Walter Boehlich darunter, es vorzogen, den Verlag zu verlassen, der aber immerhin etwas war und fürs erste den Frieden wiederherzustellen schien. Nun aber verläßt noch ein Mitarbeiter den Suhrkamp-Verlag: Karlheinz Braun, der Leiter der Theaterabteilung, die er in über zehnjähriger Arbeit zu ihrem vielbeneideten, auch lukrativen Format aufgebaut hat.

Braun geht nicht, weil er sich von dem Verlagsleiter in seinen Entscheidungen irgendwie beengt oder bevormundet sah; er geht, weil er, trotz Lektoratsverfassung und allem von den Beteiligten mehr oder weniger gutwillig oder verkniffen gewährten guten Willen, die Vertrauenskrise vom Herbst nicht für überwunden hält und wenig Hoffnung auf ihre künftige Überwindung hat; und weil er sich entschlossen hat, das nun tatsächlich einmal praktisch zu erproben, was den Lektoren im vorigen Herbst eigentlich vorschwebte: eine genossenschaftliche Verlagsstruktur.

Zusammen mit den Suhrkamp’-Autoren Handke, Lange, Reinshagen, Runge, Sperr, Waldmann, Wünsche und Ziem (der Suhrkamp-Verlag verzichtete auf seine Optionen auf ihre künftigen Stücke, während ihre bisherigen wie auch alle ihre nichtdramatischen Arbeiten bei ihm verbleiben) und einigen anderen, die dazugestoßen sind (Brock, Deichsel, Herburger), wird er im April einen Theaterverlag gründen, wie er in seiner Art für dieses Land neu ist: Er gehört den Autoren gemeinsam.

Das Modell, das sie für sich zu entwerfen im Begriff sind, erinnert stark an den einzigen anderen großen kooperativ organisierten Verlag; der zur Zeit in der kapitalistischen Welt prosperiert: an die Amsterdamer Firma De bezige bij. Wie dort, wählen die Autoren für einen bestimmten Zeitraum ihre Geschäftsführer (es sind fürs erste: Karlheinz Braun selber und der bisherige Dramaturg des Frankfurter Theaters am Turm, Wolfgang Wiens), die für ihre Arbeit mit einem Gehalt bedacht werden; wie dort, werden Verlagsprogramm (Buchveröffentlichungen sind fürs erste nicht geplant) und Verlagspolitik gemeinsam beschlossen; wie dort, teilen die Autoren zwar ihre Tantiemen nicht, wohl aber etwaige Gewinne, die der Verlag abwirft.

Wird er Gewinne abwerfen? Wird er überhaupt bestehen können? Das Beispiel der Bezige bij zeigt, daß es grundsätzlich durchaus denkbar ist, daß die Vorstellungen der Autoren von dem, was unter dem Schlagwort „Demokratisierung der literarischen Produktionsverhältnisse“ läuft, ganz und gar nicht die Spinnereien verworrener und weltfremder Träumer sind. Das spezielle Risiko in diesem Fall besteht darin, daß sie in das sowieso riskante Experiment nichts weiter einbringen können als die Hoffnung auf ihre bisher noch ungeschriebenen Stücke; daß sie, wenn nicht wenigstens Peter Weiss doch noch mitmacht, ohne jene Autoren auskommen müssen, die die Basis für das Gedeihen des Suhrkamp-Theaterverlags bildeten (Brecht, Frisch, Kipphardt, Walser, Weiss); und daß sie die ideologische Reinheit ihres Versuchs etwa so drastisch überwachen könnten, daß sie sich selber paralysieren. Wenn sie es dennoch schaffen – das wird Schule machen. Dieter E. Zimmer