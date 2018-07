Inhalt Seite 1 — Kraftprobe um Berlin Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Rolf Zundel

Bonn, im Februar

Eine Zeitlang sah es so aus, als hätte die neue Berlin-Krise schon begonnen. Interzonen-Autobahn Richtung Westen gesperrt, wurde gemeldet. Bonn tröstete sich mit der Annahme: nicht Ulbricht, sondern General Winter habe den Verkehr blockiert. Wahrscheinlicher freilich ist, daß Ostberlin mit Schnee Politik machte, um ein warnendes Exempel zu statuieren.

Je näher das Datum der Bundesversammlung in Berlin rückt, desto mehr steigert sich das Störfeuer aus Ostberlin und Moskau – bis hin zur jüngsten Protesterklärung, die Zarapkin dem Bundeskanzler übergeben hat und die, damit jedermann ihren Inhalt auch gebührend zur Kenntnis nehme, zwei Tage später von den Sowjets veröffentlicht wurde. An starken Worten fehlte es darin nicht: „Gröbste Verletzung der Viermächteabkommen“, „widerrechtliche Machenschaften“, „absurde unhaltbare Ansprüche“. Die Erklärung läßt an polemischer Schärfe wahrlich nichts zu wünschen übrig.

Die Frage, die in Bonn gestellt wird, lautet: Wird dem verbalen Kraftakt die entsprechende Aktion folgen? Soweit sich die Bonner bei ihren westlichen Alliierten umhören, erhalten sie sehr beruhigende Versicherungen: Eine ernsthafte internationale Krise erwartet fast niemand. Mit einer staunenswerten Sicherheit wird verkündet, die Störungen würden jene Schwelle der Eskalation nicht überschreiten, hinter der erst die große politische Krise beginne.

Diese Beurteilung geht von der Annahme aus, eine große Krise werde, weil sie nicht im Interesse Moskaus liege, von den Sowjets auch nicht zugelassen. Es nütze dem Kreml nichts, den amerikanischen Präsidenten zu testen, denn seine Haltung sei hinreichend bekannt. Und sollten noch Unklarheiten bestehen, so werde sie Nixon auf seinem Deutschland-Besuch sicher ausräumen. Wohl aber könnte durch die Krise ein sehr wichtiges Ziel der sowjetischen Politik gefährdet werden: die deutsche Unterschrift zum Atomsperrvertrag und möglicherweise sogar die amerikanische Ratifizierung.

Diese Argumente sprechen gegen eine große Krise, sie schließen eine begrenzte Krise nicht aus. Es wäre in der Tat schon sehr erstaunlich, wenn nach einer so schnellen und drastischen Steigerung des verbalen Störfeuers weiter nichts geschehen würde. Und es ist keineswegs ausgemacht, daß die Krise auch begrenzt bleibt. Daß es Ostberlin diesmal auf eine Kraftprobe ankommen lassen möchte, läßt sich nicht ausschließen, und es gibt Indizien dafür – so das jüngste Gespräch zwischen Ulbricht und Breschnjew –, daß die Wünsche der DDR in Moskau sehr ernst genommen werden. Die Grenzen der Krise sind also nicht eindeutig, um so mehr, als die sowjetische Politik seit dem Einfall in die Tschechoslowakei nicht mehr sicher kalkulierbar ist. Immerhin, die Wahrscheinlichkeit spricht für die kleine Krise.