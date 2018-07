Von Werner Hofmann

Die Kunst der Kunstlosigkeit – das ist das Niemandsland, das unsere Ausstellungen allenthalben vorweisen, sofern sie sich nicht mit der Darbietung von Staffeleibildern und Piedestalplastiken befassen. Und das stimmt nachdenklich.

Man kann zum Beispiel heute Bilder und Objekte ausstellen und dann verhängen. Man kann aber auch Bilder und Objekte verhängen und dann ausstellen. Konkrete Beispiele lieferten die Unzufriedenen auf der letzten Biennale in Venedig, die ihre Werke zuerst ausstellten und dann aus Protest nicht etwa abhängten und nach Hause nahmen, sondern verhängten, also – um im zeitgemäßen Sprachgebrauch zu bleiben – den Protest zur Exhibition, die Exhibition zum Protest umfunktionierten. In der umgekehrten Reihenfolge geht Christo vor, der gegenwärtig eine Ausstellung seiner wrapped paintings in Chicago zeigt. Zuerst verhängt er die Bilder, dann stellt er sie aus.

Man sieht: die in Venedig und Chicago vorgewiesenen Resultate des Verhängens gleichen einander, sie geben über die Motive des Verhängens keine Auskunft. Sie sind kommentarbedürftig. Das zeigt, daß die Partnerschaft von Protest, Kommerz und Publizität perfekt ist: die Verpackung gehört in das Repertoire sowohl der Protest- wie der Kommerzkunst. Sie ist ambivalent, einmal Metapher der Verweigerung, das andere Mal der Partizipation. Das Ungenügen – in Venedig an den Institutionen, bei Christo an den vernutzten formalen Übereinkünften – geht im Kreis: Es kann die eingefahrene Spur nicht verlassen. Und fortwährend holt der Kommerz den Protest ein und klopft ihm aufmunternd auf die Schulter, fortwährend erweitert der Protest das kommerzielle Warenangebot. Kunst und Antikunst sind austauschbar geworden.

Die Beschaffenheit dessen, was hier nach seinen Zukunfts- oder, Überlebenschancen befragt werden soll, ist jedoch ebenso ungewiß wie eben diese Zukünftigkeit. Die eine Ungewißheit hängt mit der andern zusammen. Etwas scheint prekär geworden, existiert auf Abruf, ist offenbar in Auflösung begriffen. Doch dieser Prozeß der Verabschiedung des Phänomens Kunst, der nun schon seit mindestens einem halben Jahrhundert läuft, ist zugleich der Modus, in dem Kunst sich mitteilt, Hier steckt ein Paradoxon. Der Zweifel an Kunst wird thematisiert und solcherart zur Existenzbedingung künstlerischen Handelns überhaupt – Kunst und ihre vielstimmigen Negationen fallen ineinander.

Der thematisierte und sich selbst reproduzierende Zweifel an der Institution „Kunst“ wirft die Frage nach der Verwendbarkeit des Begriffes „Kunst“ auf. Wir sehen, daß er nichts Eindeutiges bezeichnet. Sofern man ihn nicht über Bord werfen will, bleibt nur übrig, die Tatsache der Nichteindeutigkeit als Arbeitshypothese anzunehmen.

Es ist daher müßig, Kunst ontologisch zu befragen oder ihre Wesensbestimmung anzustreben. Im Gegensatz zum Begriff schlechthin, den eindeutige Bestimmtheit und Konstanz des Inhalts ausmachen, ist Kunst ein Vereinbarungsbegriff, dessen Umfang von Konventionen und Institutionen, von Erwartungen und Forderungen, von den Medien der Verbreitung und der Interpretation abhängt.