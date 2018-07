Berlin Bis zum 30. März, Haus am Waldsee: „Piero Dorazio – George Rickey“

Die beiden prominentesten Berlin-Stipendiaten des Deutschen Akademischen Austauschdienstes im Jahre 1968 verabschieden sich mit einer gemeinsamen Ausstellung. Sie passen gut zusammen: Maler wie Bildhauer arbeiten eher gegen die Natur als mit ihr oder parallel zu ihr. Dorazio, der von sensiblen Farbschraffuren, mit denen er Licht transparent auf Bildern einzufangen schien, längst zu kompakten Farbblöcken und Farbbändern vorgestoßen war, hat in Berlin auch diese Blöcke und Bänder verändert. Sie bestehen nicht mehr aus einer einzigen Farbe, sondern wechseln diese vielmehr überraschend auf eine für das Auge oft fast schmerzhafte Art und Weise. War Dorazio früher so etwas wie ein konstruktivistischer Impressionist (und darin ein Einzelgänger), so ist er jetzt einer von jenen Hard-Edgern geworden, wie es sie zwischen Rom und Philadelphia, seinen beiden ständigen Wohnsitzen, so zahlreich gibt. – Rickey steht in der Nachfolge von Alexander Calder. Seine Plastiken bewegen sich im Luftzug wie riesige Schachtelhalme. In Berlin sind (wie schon bei seiner Plastik auf der letzten documenta an die Stelle graziöser Stahlgebilde quadratische Kästen getreten, wie sie David Smith in die Plastik eingeführt hat. Auch sie drehen sich im Waldsee-Garten auf ebenso natürlich-widernatürliche wie faszinierende Weise. Aber mit ihnen hat auch er an Eigenständigkeit eher verloren. – Dorazio wird anschließend im Freiburger Kunstverein, Rickey in der Nürnberger Kunsthalle gezeigt werden.

Wolf Jessen

Hamburg Bis zum 23. März, Kunstverein: „Floriano Bodini“

Hauptstück der Ausstellung ist die überlebensgroße Holzstatue „Ritratto di un Papa“, der unbestimmte Artikel hat nichts zu bedeuten, die Porträtähnlichkeit mit Paul VI. ist frappant. Bodini hat hauptsächlich nach Photographien gearbeitet, er hat den Papst aber schon gesehen und studiert, als er noch Erzbischof in Mailand war. Vier Jahre hat der Mailänder Bildhauer, Professor an der Brera-Akademie, sich mit dieser Statue beschäftigt, man kann den Fortgang der Arbeit an den Farbstiftzeichnungen verfolgen – anatomia di un Pontefice. Das Werk hat in Italien ungeheures Aufsehen erregt, es wurde in der Presse, auf der Straße und auch im Vatikan heftig diskutiert. Klerikale Kreise, Kirchengläubige fühlten sich beleidigt und schockiert, weil sie in dieser Statue zwar Paul VI., aber nicht den Heiligen Vater wiedererkannten. Als schlimmstes Ärgernis und unerträgliche Blasphemie erschienen ihnen die Hände, die Bodini der Statue gegeben hatte, Hände, die in ihrer Überdimensionalität jeder natürlichen Anatomie spotten, die sich mit dürren, spinnenartigen Fingern in den Raum vortasten, über einer hölzernen Taube, deren kraß realistische, popige Ausführung den symbolischen Sinn brutal in Frage stellt oder einfach persifliert. Die Karikatur eines Papstes? Dafür hätte Bodini, den ich für einen exzellenten, einen sehr ernsthaften und ernst zu nehmenden Bildhauer halte, keine vier Jahre aufgewendet. Manzù hat seine Bronze-Kardinäle mit der Würde und Hoheit ausgestattet, die man von ihnen erwartet. Bodini ist jünger, kritischer und vorurteilsloser, und auch realistischer, weil er den Zweifel an institutioneller Autorität artikuliert. Die aus Brettern zusammengefügte, geleimte Papstfigur wirkt nicht abstoßend, eher mitleiderregend in ihrer Hilflosigkeit und Armseligkeit. Sie zeigt „die Dramatik eines Menschen, der sich enormen, unlösbaren Aufgaben gegenübersieht“, erklärte mir Bodini, der zur Eröffnung seiner ersten Ausstellung außerhalb Italiens nach Hamburg gekommen war. Man sieht hier, neben der Holzskulptur, einen Bronzeguß der Statue (durch den das Werk viel von seiner Härte und Aggressivität verliert) und viele frühere Arbeiten zum Thema Papst und Bischöfe, die ersten sind 1960 entstanden. Kirchenfürsten und hungernde Kinder, Totenschädel, aufgerissene Leiber, die plastischen Formen sind ausgezehrt, dürr, verkrampft und verspreizt, eine Anatomie des Elends, Bodinis thematisches Engagement wird ohne Rest in plastische Qualität umgesetzt.

Weiterhin im Programm:

Bochum Bis Ende Februar, Städtische – Kunstgalerie: „HAP Grieshaber“