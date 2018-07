Von Richard Harris

Drei Anzeichen deuten darauf hin, daß Peking nach der Roßkur der Kulturrevolution einen neuen politischen Anfang setzen möchte. Erstens: Die chinesischen Botschafter, die im Januar 1967 zur Umerziehung nach Hause beordert wurden (nur der in Kairo blieb), sollen demnächst auf ihre Posten zurückkehren. Zweitens: Die verächtliche Behandlung der ausländischen Diplomaten hat seit dem Nationalfeiertag im Oktober vorigen Jahres ganz aufgehört; heute wird das Diplomatische Korps wieder normal und höflich behandelt. Drittens: Die Chinesen boten den Vereinigten Staaten die Wiederaufnahme der lange unterbrochenen Warschauer Gespräche für den 20. Februar an und gestatteten sich dabei auch eine Anspielung auf das Prinzip der friedlichen Koexistenz.

Allerdings wurden diese Gespräche im letzten Moment von Peking abgesagt. Noch ist nicht abzusehen, ob der genannte Grund – die „Entführung“ eines chinesischen Diplomaten in den Niederlanden – nur ein Vorwand war, um ein neues taktisches Kehrtmanöver zu verschleiern. Jedenfalls sollte man sich vor übereilten Schlußfolgerungen hüten.

Was zum Beispiel die Erklärung an die Adresse der Amerikaner anbelangt, so enthält sie noch immer dieselbe Bedingung, die Peking schon bei Beginn der Gespräche vor vierzehn Jahren aufstellte: Über Koexistenz könne erst nach einer Lösung des Formosa-Problems gesprochen werden. Und was man auch immer von Präsident Nixon erwarten mag, so ist es ganz unwahrscheinlich, daß er Tschiang Kai-schek den Teppich unter den Füßen wegziehen wird – jedenfalls nicht sofort. Deshalb wird wohl auch die Koexistenz zwischen China und den Vereinigten Staaten noch eine Weile auf sich warten lassen.

Immerhin ist die Möglichkeit der Koexistenz jetzt zum erstenmal seit Beginn der Kulturrevolution wieder erwähnt worden. Und Mao ist ein großer Verfechter flexibler Strategie. Selbst wenn die Amerikaner unter ihrem neuen Präsidenten. in der Formosa-Frage keine wesentlichen Zugeständnisse machen, könnte er nach so langer Zeit ideologischer Kriegführung eine friedliche Annäherung erwägen.

Seine revolutionäre Politik, die der Koexistenz keinen Raum mehr ließ, hatte Mao im Jahr 1958 eingeschlagen; damals traf sein Ärger über den russischen Revisionismus mit einer begeisternden, aber trügerischen Aussicht auf baldige Weltrevolution zusammen. Mao ging davon aus, daß rund um den Erdball eine kommunistische Revolution nach der anderen ausbrechen werde und keine amerikanische Intervention sie unterdrücken könne. Er rechnete sich als Endergebnis eine Schwächung Amerikas aus, des Erzfeindes der Chinesen.

Heute muß Mao enttäuscht sein. Die erwarteten Revolutionen haben nicht stattgefunden; die fernen Kriege sind ausgeblieben; selbst so vielversprechende Revolutionäre wie die Kubaner wollen nichts mehr von China wissen. Es muß Mao sehr hart angekommen sein, daß er, der selbsternannte Führer der Weltrevolution, beim Nationalfeiertag 1968 nur eine Handvoll Albanier, ein oder zwei Pakistani und ein paar neuseeländische Kommunisten neben sich auf der Tribüne sah. So ist es durchaus möglich, daß von ihm jetzt der Anstoß zur neuerlichen friedlichen Koexistenz mit den Amerikanern gekommen ist. Im Effekt wird das chinesisch-amerikanische Verhältnis damit auf den Stand der frühen fünfziger Jahre zurückgedreht. Die Weltrevolution wird ausgeklammert, Chinas nationales Interesse rückt wieder in den Vordergrund.