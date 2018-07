Professor Hellmut Becker ist Direktor des Max-Planck-Instituts für Bildungsforschung in Berlin

Die zünftige Literaturkritik von rechts bis links wird „Davor“ ablehnen. Möglicherweise hat sie dabei recht. Trotzdem trifft dieses Stück unsere Existenz; man spürt das schon bei der Lektüre und erst recht nach der brillanten Berliner Aufführung. „Davor“ ist ein „Unstück“, weder ein Schauspiel mit Handlung, noch ein Lehrstück im Brechtschen Sinne; noch ein Diskussionsstück, das argumentiert. Aber würden wir das Thema dieses Stückes mit herkömmlicher Handlung oder gar im Tone Brechtschen Moralismus oder im Spiel einer rein argumentativen Diskussion ertragen? Grass weiß, daß er gegen das irrationale Bedürfnis, durch symbolische Tat zu verändern, die Vernunft zu Hilfe rufen muß. Er weiß zugleich, daß die Vernunft keine unmittelbare Antwort auf den Untergrund von Verzweiflung geben kann, die den neuen Irrationalismus und sein Aktionsbedürfnis ausgelöst hat. Niemand weiß diese Antwort heute ganz; sie ist langfristig und mühsam, und gerade das läßt sich auf der Bühne nicht darstellen, weder in Personen noch in Handlung verdichten.

Die Lage zwingt Grass zu einem Stück mit negativen Helden. Seine Sprache kann weder die des Dramas noch des Lehrstückes, noch des Filmes sein. So ist er auf dem Weg nach einer neuen Theatersprache, die er noch nicht hat, und nach einer Lösung, die es noch nicht gibt. Die Offenheit, mit der er diese Situation darlegt und das Ausweichen in herkömmliche Mittel vermeidet, erinnert gelegentlich an Alexander Kluges „Artisten in der Zirkuskuppel: ratlos“ – auch in der Mischung von Banalität und Subtilität der Sprache, im Nebeneinander von Bonmot und Chiffre. Selbstverständlich hat „Davor“ keinen Schluß.

Die fünf Personen des Stückes, vom Zahnarzt abgesehen, variieren das Grundproblem moderner Pädagogik: die Identitätskrise aller Beteiligten. Grass beschränkt sich auf zwei Schüler und zwei Lehrer; er hätte die Identitätskrise der Eltern noch hinzufügen können. Die Schilderung der Identitätskrise gelingt Grass am besten dort, wo er die Krise seiner eigenen Generation schildert, im Lehrer Starusch. Sein Schüler sagt ihm: „Das halten Sie gar nicht aus: sinnlose Geschichte.“ Und seine Schülerin wirft ihm vor, er könne alles interpretieren und nichts verändern; von sich selber sagt dieser Lehrer: „Danach bleibt vom Fisch die Gräte. Der Bauchläden voller Lösungen bot, singt jetzt die Leere an, bis sie Mode wird: ein sparsam geschnittenes Mäntelchen, dem Ärmel, Knöpfe und Taschen fehlen. Nur der Stoff blieb. Keiner will es gewesen sein. Was spielen wir jetzt?“ Und an anderer Stelle: „Ich bin geworden, wie ich nicht sein möchte.“

In der deutschen Literatur hat sich etwas Merkwürdiges abgespielt. Der deutsche Idealismus sah im Bilden seine zentrale Aufgabe. Goethe sieht in „Wilhelm Meister“ in der Erziehung den Mittelpunkt des Geschehens zwischen Menschen. Fast möchte man sagen, daß die neuere deutsche Literatur sich für diese Überhöhung gerächt hat; die wichtigste Figur der Erziehung, der Lehrer, erscheint fast immer als ein Schreckgespenst. Zu Hannos Lehrer in den „Buddenbrooks“, zum Mathematiklehrer des Zöglings „Törless“, zum „Professor Unrat“ finden sich kaum bedeutende Gegenbeispiele. Einen ersten Anfang, den Lehrer in seiner gesellschaftlichen Rolle zu begreifen, machte Gerd Gaiser im „Schlußball“. Grass’ Studienrat Starusch löst diesen Bann, er wird zum Symbol der Krise der Gesellschaft und der Identitätskrise des modernen Menschen.

Grass weiß, daß Taten nicht erlösen können und daß die Nationalität kein sicheres Ziel schafft. Er weiß, daß Lehrer und Schüler voneinander lernen, und gerade das macht er glaubhaft. Er weiß, daß die Aufklärung, die emanzipiert, zugleich bei der Entfremdung mitwirkt und den rationalen Terror möglich macht. Ich bezweifle, ob man diese Situation zwischen Lehrern und Schülern wirklich schildern kann, ohne von der Sache zu sprechen, mit der Lehrer und Schüler sich gemeinsam beschäftigen. Der Psychologe A. Ericson hat in den amerikanischen Forschungen über das Jahr 2000 einen Typ der Jugend durch den Glauben an die Utopie charakterisiert, daß möglich sein würde, „menschlich zu sein ohne Illusion, nackt ohne Narzißmus, liebend ohne Idealisierung, ethisch ohne moralische Leidenschaft, ruhelos, ohne als neurotisch abgestempelt zu werden, politisch ohne zu lügen“. Der Schüler Scherbaum verkörpert genau diesen Typus, aber das pädagogische Problem zwischen Lehrer und Schüler hätte einer Einlassung mit den Sachen bedurft, die sich nun einmal zwischen Lehrer und Schüler abspielen.

Neben Kluges „Artisten“ denkt man in diesem Stück immer wieder an Brechts Schulopern „Der Ja-Sager“ und „Der Nein-Sager“ sowie an die Diskussion über den „Ja-Sager“ in der Karl-Marx-Schule in Neukölln im Jahre 1929. In der Strenge des Lehrstückes konnte Brecht sagen: „Wer A sagt, der muß nicht B sagen. Er kann auch erkennen, daß A falsch war ... Ich brauche vielmehr einen neuen großen Brauch, den wir sofort einführen müssen, nämlich den Brauch, in jeder neuen Lage neu nachzudenken.“ Was in der Formelsprache des Lehrstückes klar zu sagen ist, müßte in der reflektierten Wiedergabe zeitgenössischer Realität, wie Grass sie versucht, an der sachlichen Aufgabe von Lehrer und Schüler dargestellt werden. Die symbolische Stellung von Lehrern und Schülern für die Situation unserer Zeit hatte Grass richtig gesehen. Deshalb sollten Lehrer und Schüler dieses Stück lesen, anhören und diskutieren. Aber die Dialektik von Tat und Reflexion, von kurzfristiger und langfristiger Politik läßt sich nicht darstellen, ohne die gemeinsame Arbeit von Lehrern und Schülern in die Reflexion einzubeziehen.