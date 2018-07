Beschleunigt das Y-Chromosom die Teilung?

Der Unterschied zwischen Mann und Frau, so verrät mit englischem Humor die Londoner Biologin Ursula Mittwoch vom Galton-Laboratorium in der Zeitschrift „Nature“, interessiere „zweifellos von allen erblichen Unterschieden zwischen Individuen einer Art die meisten Menschen am stärksten.“

Diese Tatsache bietet spätestens seit Darwin allerdings nur noch wenig Grund zum Verwundern. Wäre das Thema uninteressanter, dann wäre der Mensch, statt daß ihm Übervölkerung droht, längst mangels Nachwuchses ausgestorben. So ist das Interesse an jenem Unterschied allen Wesen durch eine strenge Selektion geradezu „angezüchtet“ worden.

Dennoch blieb unzureichend, was die Biologen bisher an Aufklärung erarbeiten konnten über die Ursachen des Geschlechtsunterschieds, so daß Dr. Mittwoch jetzt mit einer neuen Hypothese überraschen kann.

Weit verbreitet, aber trügerisch ist das subjektive Empfinden, das jeweils andere Geschlecht sei der Qualität nach etwas ganz anderes. Das widerspricht schon dem durch viele Erkenntnisse untermauerten allgemeinen Gesetz von der „bisexuellen Potenz“ der Keimzellen. Es besagt: Jede Keimzelle enthält die Anlagen für beide Geschlechter. Und es erklärt zum Beispiel, warum auch der männlichste Mann Brustwarzen besitzt.

Erst sehr spät in der Embryonalentwicklung, um die Mitte des zweiten Keimlingsmonats, differenziert sich der Geschlechtsunterschied aus der bis dahin bei beiden Geschlechtern noch gleich gestalteten Genitalfalte. Vor diesem Zeitpunkt kann nur eine Zellprobe unter dem Mikroskop Aufschluß über die Geschlechtszugehörigkeit des Embryos geben.

Denn nicht nur die Keimzellen, auch sämtliche Körperzellen sind bei den Geschlechtern mit einem unterschiedlichen Satz an Kernfäden oder Chromosomen ausgestattet. Gleich sind bei Mann und Frau in den Körperzellen 22 Paare, also 44 Chromosomen, die auch „Autosomen“ genannt werden. Abweichend sind die beiden Geschlechtschromosomen (Gonosomen). Weibliche Zellen enthalten zwei X-, männliche nur ein X- und ein sehr kleines, fast punktförmiges Y-Chromosom. Man schreibt XX für das weibliche und XY für das männliche Geschlecht.