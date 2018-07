Inhalt Seite 1 — Nervenkrieg um Berlin Seite 2 Auf einer Seite lesen

Je mehr sich die Bedenken gegen den Wahlort häuften, desto entschlossener zeigte sich Bonn, auch den nächsten Bundespräsidenten in der ehemaligen Reichshauptstadt küren zu lassen. Desto mehr aber wuchs auch die Befürchtung, daß eine neue Berlin-Krise bevorsteht.

Am Montag traf SED-Chef Walter Ulbricht in Moskau mit dem sowjetischen Parteichef Leonid Breschnjew zusammen, um mit ihm die „verstärkte Tätigkeit militaristischer, revanchistischer und neonazistischer Kreise in Westdeutschland“ zu besprechen. Die Nachrichtenagentur TASS konstatierte „in allen erörterten Fragen völlige Übereinstimmung“.

AmDienstag stockte der Verkehr auf den Interzonenautobahnen. Die DDR-Grenzer nahmen ihre Kontrollen übergenau, am Kontrollpunkt Babelsberg-Drewitz wurde die Abfertigung für drei Stunden eingestellt.

Seit am 18. Dezember vorigen Jahres in Bonn die Entscheidung nach langem Hin und Her für Westberlin gefallen war, hatten Ostberlin und Moskau – erst verschwommen, dann immer präziser – mit Repressalien gedroht. In einer Mischung von Warnungen und Drohungen, von Propagandatiraden und diplomatischen Initiativen versuchten die Sowjets und ihre ostdeutschen Verbündeten, den Berlin-Beschluß wieder umzustoßen, und zwar durch

direkte Kontakte Moskau–Bonn: dreimal sprach Sowjetbotschafter Zarapkin bei Bundesaußenminister Brandt vor und übergab Bundeskanzler Kiesinger schließlich eine scharfe Protesterklärung (vgl. Text im Kasten „Dokumente der Zeit“);

direkte Kontakte Moskau–Berlin: mehrfach konferierten der Botschafter in Ostberlin, Abrassimow, und andere Sowjetdiplomaten mit dem Regierenden Bürgermeister Schütz;

durch interalliierte Kontakte: in zwei Noten vom 23. Dezember und 14. Februar sowie durch diverse Botschaftergespräche wurden die Westmächte auf den Ernst der Lage hingewiesen;

durch innerdeutsche Kontakte: in einem „Papier“ an die Bonner Adresse, in einem Brief an Schütz und in einen Aufruf an die „Bürger Westberlins“ versuchte die DDR-Regierung Einfluß zu nehmen.

Angeblich hat Moskau angedeutet, es würde eine Zurückhaltung Bonns in Westberlin honorieren. Als aber die Westmächte und ihre westdeutschen Verbündeten alle Memoranden, Noten und Papiere gleichmütig beantworteten oder, (im Falle der DDR) unbeantwortet zurückwiesen, startete die SED-Führung mit sowjetischer Rückendeckung konkrete Störmanöver: Die Transitwege von und nach Westberlin wurden Mitte voriger Woche für die Mitglieder der Bundesversammlung und für den Transport ihrer Arbeitsunterlagen gesperrt.

Unter Führung des Oberkommandierenden, Sowjetmarschall Jakubowski, trafen sich hohe Vertreter des Warschauer Paktes kurz darauf in Westberlin. Danach mochte Regierungssprecher Diehl nicht mehr ausschließen, daß es zu Störungen. im Berlin-Landverkehr, wenn nicht sogar zu Belästigungen in den Luftkorridoren kommen werde. Es gebe konkrete Hinweise dafür, daß die Warschauer-Pakt-Streitkräfte größere Manöver planten.