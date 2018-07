Von Joachim Schwelien

Washington, im Februar

Im weiten East Room verebbt das Stimmengewirr der Berichterstatter, aus dem in das Innere des Weißen Hauses führenden Gang sind schnelle, energische Schritte zu hören, an der Tür drängen die Beamten des Secret Service höflich die Harrenden zurück, und dann ertönt die Stimme des Zeremonienmeisters: „Meine Damen und Herren – der Präsident der Vereinigten Staaten.“ Die im East Room Wartenden – zwischen 200 und 300 amerikanische und ausländische Journalisten, einige Kiebitze aus den höheren Rängen der Regierung sowie dem Mitarbeiterstab des Weißen Hauses – erheben sich von ihren Stühlen.

Die Blitzlichter der Photographen zucken auf, die Kameras der Fernsehgesellschaften schnurren leise. Richard Nixon bedeutet mit einer Handbewegung, wieder Platz zu nehmen. Nun steht er hinter dem pultlosen Mikrophon, keine künstliche Scheidewand zwischen sich und den Journalisten vor ihm. Etwas distanziert an der hinteren Wand, zu weit entfernt zum Soufflieren, doch nahe genug zum Beobachten, haben sein Pressesprecher Ronald Ziegler und sein Informationskoordinator Herbert Klein Posten bezogen. Die Pressekonferenz des 37. Präsidenten der USA kann beginnen.

Nixon eröffnet ohne den Umschweif einer langen einleitenden Erklärung und bittet sogleich um Fragen. Die Arme der Reporter schnellen empor, Richard Nixon deutet in die Menge, sammelt sich beim Zuhören und antwortet ohne Zögern . und Stocken, bisweilen leicht fintierend, meistens geradeheraus und direkt. Schon in seinen Collegejahren galt er als erstklassiger Debattierer; er hat diese in der amerikanischen Pädagogik weit geübte Kunst nicht verlernt. Früher betete er gern Punkte her: „Erstens das, zweitens dies, drittens jenes“, doch das hat er sich abgewöhnt. Jetzt, in seinen Pressekonferenzen als Präsident, geht er auf den Sachgehalt der Fragen ein, ist um abgerundete Auskünfte bemüht, die möglichst wenig zum Nachhaken offenlassen, und vermeidet Allgemeinplätze, die als umschriebenes „no comment“ oder; als Ausweichen gedeutet werden könnten.

Seine Aussagen sind zwar brillanzlos und entbehren beinahe jedes aphoristischen Beiwerks. Aber sie sind präzise, methodisch und zitierfähig. Oft gebraucht er den Kunstgriff, die Neugier mit dem Hinweis auf eine bald zu erwartende Entscheidung zu vertrösten, sie damit halb zu stillen und zugleich wachzuhalten, ohne sich zu verpflichten, sie schon in diesem Augenblick ganz zufriedenzustellen. Das hört sich so an:

Frage: „Herr Präsident, könnten Sie uns zur Außenpolitik und insbesondere zur Nuklearpolitik Ihre Haltung zum Atomsperrvertrag und zum Beginn von Besprechungen mit der Sowjetunion über die Raketenrüstung schildern?“