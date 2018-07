In den Hauptstädten der EWG-Länder scheint man nur dann noch an Europa zu denken, wenn es sich darum handelt, die Gemeinschaftskassen zu erleichtern oder seine sonst unverkäuflichen Agrarerzeugnisse loszuwerden. Nur wenn es um die Landwirtschaft geht, wird es in Brüssel noch lebendig.

Jetzt verlangt Italien eine Absatzgarantie für seine Apfelsinen oder zumindest Europa-Prämien für die Vernichtung unverkäuflicher Orangen. Der Grund: Gegenüber den besseren Angeboten aus Marokko, Spanien oder Israel können sich die italienischen Apfelsinen bei freiem Wettbewerb nur noch schwer behaupten.

Es hat sich leider eingebürgert, daß die europäische Solidarität immer nur dann noch beschworen wird, wenn in irgendeinem der Mitgliedsländer infolge einer falschen Wirtschaftspolitik Schwierigkeiten auftreten. Während die Europakommission in ihrem elften Jahresbericht darüber klagt, die Mitgliedsländer hätten nichts getan, um die Stellung der Gemeinschaft in der Welt zu stärken, denkt man in Bonn, Rom, Paris oder Den Haag kurzsichtig nur noch an den nationalen Vorteil. mj