Frankreich hat nach der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) nun auch der Westeuropäischen Union (WEU) mit dem Boykott gedroht, um eine Annäherung Großbritanniens an. den Kontinent zu verhindern. Paris forderte bei Wochenbeginn seine sechs WEU-Partner auf, alle Sitzungen des ständigen Rates zu vertagen, bis die Kontroverse über die Auslegung des WEU-Vertrages beigelegt sei. Anderenfalls werde Frankreich seine Mitarbeit in der Westeuropäischen Union für unbestimmte Zeitaufkündigen;

Da sich die Botschafter Italiens, der Benelux-Staaten und der Bundesrepublik trotz der ernsten französischen Warnung am Dienstag in London versammelten, mußte Paris mit der „Politik des leeren Stuhles“ ernst machen.

Begonnen hatte es damit, daß sich sechs WEU-Staaten auf ihrem Luxemburger Treffen vor vierzehn Tagen über die Opposition Frankreichs hinwegsetzten und sich – nach einem Vorschlag des italienischen Außenministers Nenni – freiwillig zu Konsultationen in internationalen Fragen verpflichteten. Praktiziert wurde diese Vereinbarung zum erstenmal in der vorigen Woche, als sich der Ständige Rat – diesmal ohne das widersprechende Frankreich – unter Vorsitz des britischen Außenministers Stewart zu einer Konferenz über die Nahost-Frage in London traf.

Paris reagierte mit einem Trommelfeuer des Protests und forderte Ablösung des belgischen WEU-Generalsekretärs d’Eeckhonette, der die Londoner Sitzung vertragswidrig – und das hieß nach französischer Auslegung: ohne Einstimmigkeit der Mitgliedstaaten – einberufen habe. In anderen europäischen Hauptstädten ist man dagegen der Ansicht, das Prinzip der Einstimmigkeit gelte nur bei Sachproblemen, nicht in Prozedurfragen.

Regierungssprecher Ahlers bewertete die Pariser Reaktion als „übertrieben“. Hinter dem französischen Widerstand gegen die WEU-Konsultationen regt sich freilich der Argwohn de Gaulles, die Engländer könnten am Ende mit Hilfe der fünf Kontinentalstaaten durch die Hintertür in die EWG eindringen. Beunruhigt hatte ihn bereits, daß Großbritannien in letzter Zeit seine Kooperation mit verschiedenen EWG-Ländern außerhalb der Römischen Verträge zu verstärken suchte, indem es

für einen europäischen Kern (European Caucus) innerhalb der NATO warb, der eine Zusammenarbeit in der Verteidigungspolitik, der Rüstung und der Technologie ermöglichen soll;

den Deutschen und Niederländern den Bau einer gemeinsamen Isotopen-Trennanlage anbot, die künftig international konkurrenzfähigen Brennstoff für Westeuropas Atomreaktoren liefern soll.

Trotz des britischen Dranges nach Europa, den vorige Woche erst wieder Premierminister Wilson bei seinem Besuch in Bonn demonstrierte, befand der Quai d’Orsay, „daß die Engländer, stets geneigt, sich auf die amerikanischen Positionen einzustellen, noch nicht reif zur Mitgliedschaft in einer europäischen Gemeinschaft sind, deren Berufung die Unabhängigkeit sein muß“.

Das waren dieselben Argumente, die de Gaulle bereits 1963 und 1967 bei seinem Veto gegen den EWG-Beitritt Englands verwandt hatte. Am Rande einer neuen Berlinkrise, eine Woche vor dem Besuch von US-Präsident Nixon, klang Westeuropas Stimme dissonant.