Zwischen Lima und Moskau verkehrten sich jüngst die Fronten: Die peruanischen Putsch-Generale, die im Oktober vorigen Jahres die Macht an sich gerissen hatten, wurden von den sowjetischen Partei- und Regierungsblättern „Iswestija“ und „Prawda“ gegen jede Gewohnheit gepriesen. Grund: Die Militärjunta hat mit Washington gebrochen und Anfang Februar diplomatische Beziehungen zur Sowjetunion aufgenommen.

Das Beispiel Kubas zeigt, wie die USA auf lateinamerikanische Untreue dieser Art einst zu reagieren pflegten: Ein totales Handelsembargo drückt den Lebensstandard auf der Zuckerinsel. Wenn die Amerikaner die Abnahme sämtlicher peruanischer Waren verweigerten, wären 40 Prozent der Exporte aus dem Andenland betroffen. Wenn Washington – wie bereits angedroht – die Auslandshilfe einstellt (1968: 264 Millionen Mark einschließlich Militärhilfe), wäre Peru so gut wie pleite.

Zunächst hatte sich der peruanischamerikanische Konflikt nur auf der wirtschaftlichen Ebene abgespielt. Die Generale enteigneten Anfang Februar die Reste der amerikanischen „International Petroleum Company“ (IPC), die schon kurz nach dem Putsch verstaatlicht worden war. Angeblich soll die Gesellschaft dem peruanischen Staat 2,8 Milliarden Mark geschuldet haben.

Vorige Woche aber brachten die Peruaner mit Waffengewalt ein amerikanisches Fischerboot auf, kaperten es und ließen es erst nach Entrichtung eines Lösegeldes frei. Dann explodierte eine Bombe in der US-Botschaft zu Lima. Sollten die Amerikaner die Geduld verlieren und wirtschaftliche Sanktionen gegen die aufsässigen Peruaner verhängen, will die Regierung in Lima die von den USA finanzierte „Organisation Amerikanischer Staaten“ (OAS) gegen die USA mobilisieren. Argentinien hat der Junta bereits den Rücken gestärkt.