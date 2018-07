Von Heinz Buddemeier

Um dem Mangel an lesenswerten neuen Manuskripten abzuhelfen, haben die Verleger verschiedene Praktiken erfunden. So ist es zum Beispiel üblich, das Werk eines Schriftstellers ständig neu zu gruppieren und derart auf verschiedene Reihen und Formate aufzuteilen, daß man auch dann in regelmäßigen Abständen ein Buch dieses Autors herausbringen kann, wenn er schon längst nichts mehr schreibt. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, längst verschollene Texte nachzudrucken. Zu dieser Gattung gehört –

Gisèle Freund: „Photographie und bürgerliche Gesellschaft“, mit einer Einleitung von Hans-Peter Gente; Verlag Rogner & Bernhard, München; 155 S., Abb., 8,50 DM.

Das flott aufgemachte leinenkaschierte Bändchen mit dem interessanten Titel (die Verleger haben sich gehütet, den bescheideneren Titel des französischen Originals – „La photographie en France au 19 hoch 8 siècle“ – zu übersetzen) spekuliert darauf, vom Leser gekauft zu werden, ehe er im Vorwort entdeckt, daß es sich um eine Pariser Dissertation aus dem Jahre 1936 handelt.

Nun ist es Dissertationen eigen, sehr rasch von der Forschung überholt zu werden. Es empfiehlt sich daher im vorliegenden Fall, besonders kritisch zu prüfen, ob der Nachdruck noch aus anderen als geschäftlichen Überlegungen heraus sinnvoll war. Daran darf auch nicht der Hinweis der Verleger hindern, Gisèle Freunds Arbeit sei von Benjamin und Kracauer – darin liegt wohl der Grund des Nachdrucks – geschätzt worden. Die Urteile stammen aus einer Zeit, in der fast schon die bloße Hinwendung zur Photographie verdienstvoll war, weil niemand sich mit diesem Gegenstand abgab. Außerdem ist das Lob der beiden Gewährsmänner keineswegs ungeteilt. So sprach Kracauer zwar von der ausgezeichneten Studie Gisèle Freunds, fuhr dann aber fort: „Ihr Buch ist nicht frei von Rückfällen in den Vulgär-Materialismus. Aber diese Schwäche wird durch eine Fülle von Quellenmaterial reichlich aufgewogen.“ Der mildernde Nachsatz hat heute seine Berechtigung verloren. Die Geschichten der Photographie von Newhall, Gernsheim, Pollack und anderen haben Gisèle Freund, was die historische Seite ihrer Arbeit angeht, weit übertroffen.

Der Untertitel besagt, es handele sich um eine kunstsoziologische Studie. Was Gisèle Freund darunter versteht, wird in einer theoretischen Vorbemerkung erläutert. Dort heißt es, Kunst und Gesellschaft ständen in enger, wechselseitiger Beziehung. Jeder Künstler müsse, um seine Arbeitsmöglichkeiten zu sichern, dem Geschmack und den Wünschen seiner Auftraggeber Rechnung tragen. Daraus folgt dann: „Jeder Künstler konnte in seinen Werken immer nur die Gefühle und Anschauungen ausdrücken, die er als gesellschaftlichen Mensch in sich aufgenommen hat. Die Kunst bringt, in welche Formen sie sich auch kleidet, jedesmal die gegenwärtigen Vorstellungen in den zeitgemäßen Techniken zum Ausdruck.“ Nach einigen Jahrzehnten methodologischer Reflexion in der Geisteswissenschaft verschlägt einem dieser naive Standpunkt vergangener Tage schier die Sprache.

Angesichts dieser methodischen Prämissen wundert es nicht, daß Gisèle Freund im historischen Teil der Arbeit ständig zu simplifizierenden oder falschen Thesen kommt.