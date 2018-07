Die Wertpapierumsätze an den New Yorker Börsen sind derartig gestiegen, daß die Makler der Verzweiflung nahe sind. Selbst die bestorganisierten Maklerfirmen drohen in einer Papierflut zu ersticken.

Die Umsätze haben mit einem Tagesdurchschnitt von zwölf Millionen Aktien ein Ausmaß erreicht, wie es eigentlich erst für die achtziger Jahre vorhergesagt worden war. Trotz des Einsatzes modernster Bürohilfsmittel und vieler Überstunden gelingt es vielen Maklerfirmen nicht mehr, die Börsenaufträge ordnungsgemäß und termingemäß abzuwickeln.

Der Papierkrieg, in den sich Wall Street verwickelt sieht und der die Börsenaufsichtsbehörde bereits mehrfach auf den Plan gerufen hat, erklärt sich zum Teil daraus, daß die meisten amerikanischen Aktien Namensaktien sind, die beim Erwerb auf den Namen des Käufers umgeschrieben werden müssen. Die Wertpapiere müssen zu diesem Zweck physisch bewegt, also von Boten transportiert werden.

Außer den Brokern (Maklern) sind an dieser umständlichen und zeitraubenden Prozedur Geschäftsbanken beteiligt, die als sogenannte „Registrars“ oder Transfer-Agenten die Aktien treuhänderisch verwalten. Bei dem raschen Umschlag an den Börsen können die Reg sterbeamten und Buchhalter nicht mehr Schritt halten. Bevor eine Aktienurkunde unterschrieben und verbucht ist, hat sie oft schon wieder den Besitzer gewechselt. Am Jahresende sollen in New York Wertpapiere im Werte von insgesamt vier Milliarden Dollar „überfällig“ gewesen sein.

Um einem Chaos vorzubeugen, wie es bei einem Anhalten der Börsenkonjunktur ernstlich befürchtet werden muß, haben jetzt führende Broker und Geschäftsbanken die Rand Corporation und die North American Rockwell Company, zwei unabhängige Forschungs- und Organisationsfirmen, damit beauftragt, Vorschläge für eine Reorganisation zu machen. Es heißt, daß man sich diese Reorganisation, die auf eine Revolutionierung des amerikanischen Effektengeschäfts hinauslaufen könnte, einige Millionen Dollar kosten lassen will.

Der Vorschlag der größten amerikanischen Brokerfirma, Merril Lynch, die Aktienurkunden in der Form von Lochkarten zu drucken, findet bisher Wenig Gegenliebe. Die kleinen Broker wollen sich die kostspieligen Datenverarbeitungsanlagen nicht zulegen. Und die Kleinaktionäre wollen nun einmal prachtvolle Aktien und keine Lochkarten, b.