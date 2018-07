Inhalt Seite 1 — Rezepte gegen Radikale Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ob es der kleine Lokalpolitiker ist, der über den Bebauungsplan seiner Gemeinde referiert, oder der Bundeskanzler, der vor Münsteraner Kaufleuten spricht, ob National-, Sozial- oder Christdemokrat, sie alle haben seit Wochen ein Thema: Ruhe und Ordnung. Mit allen Mittels sei gegen Revoluzzer, Anarchisten, linke Studenten und Störenfriede vorzugehen. Und ein umfangreicher Katalog von Maßnahmen wird dann auch sogleich offeriert.

Da ist die von der Großen Koalition geplante Vorbeugungshaft. Sie soll zwar lediglich für Gewohnheitsverbrecher gelten. Aber nach dem Entwurf des Gesetzestextes ist nicht auszuschließen, daß unter ein solches Gesetz auch Demonstranten fallen könnten, die der Polizei mehrmals hintereinander unliebsam aufgefallen sind

Da ist der Gesetzesantrag einiger CDU-Abgeordneter, die Ordnungsstrafe für „Ungebühr vor Gericht“ drakonisch zu verschärfen.

Da ist der Vorschlag der CSU-Fraktion im bayerischen Landtag, auf der Grundlage einer ganzen Reihe von Tatbeständen des Strafgesetzbuches ungehörige Studenten von der Universität zu relegieren, unter Umständen sogar für immer.

Da ist die Idee des Innenministers Benda, straffälligen Studenten das Stipendium zu streichen.

Da ist die Ankündigung des zukünftigen Gewerkschaftsvorsitzenden Gscheidle, er wolle gegebenenfalls mit einer eigenen Saalordnertruppe gegen Randalierer und Störer vorgehen.

Und da ist, last not least, die Drohung der NPD, sie werde notfalls selber den Schutz der staatlichen Ordnung übernehmen: „Wenn es die nationaldemokratische Opposition nicht tut, wer sollte es sonst noch tun? Deshalb unsere Parole: ‚Sicherheit durch Recht und Ordnung!‘“