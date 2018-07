Von Toni Kienlechner

Gewiß, „das Theater ist tot“. Auch in Italien hat die Kulturrevolution dieses Dekret verkündet – aber seltsamerweise löst es eine nie dagewesene Theaterfreudigkeit aus. Nie hat es soviel neue Theatertruppen, so viele neue Theatersäle und soviel neues Theaterpublikum gegeben. Ausrangierte Vorstadtkinos, die vom Fernsehen schachmatt gesetzt wurden, verwandeln sich in billig zu mietende Versuchsbühnen. In den historischen Städten kommen die winzigen Residenztheater der einstigen Duodezfürsten oder Feudalherren wieder zur Geltung, nachdem sie zweihundert Jahre lang zu Gerümpelkammern oder zu Kinos degradiert waren. Die „Städtischen Bühnen“ setzen sich in Bewegung und geber Gastspiele in der kulturellen Diaspora, in den Arbeitervierteln (ein Experiment, das auch von: prominenten „Piccolo Teatro“ in Mailand jetzt methodisch durchgeführt wird), oder sie wagen einen kulturellen „exploit“ in die abgelegensten Agrarzentren. Das „Teatro Stabile“ von L’Aquila (Hauptstadt der Abruzzen, 40 000 Einwohner) entwickelt dabei eine Beweglichkeit wie ein Wanderzirkus. Die Ankündigung, daß ein nagelneues Problemstück von Alberto Moravia mit dem Titel „Der Gott Kurt“ zum Beispiel in Avezzano aufgeführt wird, lange ehe es nach Rom, Mailand, Turin gelangt, erregt die Neugierde des Berichterstatters.

Nach Avezzano gelangt man von Rom aus nach zweieinhalbstündiger kurvenreicher Fahrt auf leeren Straßen – vorbei an mittelalterlichen düsteren Abruzzenstädtchen, die alle gleich aussehen und das gleiche Schicksal erleiden: auf der Kuppe des Berges ein burgartiges Schloß, ein Festungsturm, darunter geduckt die Schar der Häuser, viele bereits verlassen im Zuge der Landflucht, kahle, steinige Hügel über der Talsohle, wohin es die Krume abgeschwemmt hat. Kleine Felder, ein wenig Reben, Wintergemüse, bleiches Schilf, hier und dort eine Schafherde. Leeres Land. Man kreuzt die Baustellen für die große Autobahn, die als neue Lebensader die fruchtbaren Enklaven untereinander verbinden soll, über das immense Skelett der Abruzzen hinweg, Die größte Enklave ist die Ebene um Avezzano, jene 30 000 Hektar Land, die gewonnen wurden durch die Trockenlegung des Fucino-Sees. Diese Landgewinnung hatten bereits die römischen Kaiser versucht. Gelungen ist sie erst um die Mitte des letzten Jahrhunderts: durch die unglaubliche Zähigkeit eines neapolitanischen Bankiers, Torlonia („Entweder ich lege den Fucino trocken, oder er legt mich trocken“). Fürst Torlonia, der heutige Nachkomme, ist immer noch der reichste Mann Mittelitaliens, obwohl die 30 000 Hektar des Fucino im Zug der Landreform enteignet und verteilt wurden. Avezzano hat 35 000 Einwohner einschließlich der weit verstreuten Gehöfte. Das Städtchen selbst sucht seinesgleichen an Häßlichkeit. 1916 durch ein fürchterliches Erdbeben zerstört, wurde es in der absoluten Stillosigkeit des Faschismus wiederaufgebaut. Aber es ist umgeben von einem Glorienschein: Die schneebedeckten Gipfel schimmern im zarten Abendrot unter dem durchsichtigen Himmel. Ländlicher Holzfeuergeruch hängt in der Winterluft. Die Leute haben rote, wohlgenährte Gesichter, sowohl die alten schwarzgekleideten Weiber, die Bartstoppelmänner, die Viehhändler, die unzähligen Schweinemetzger hinter den Wurstgirlanden und Batterien von ausgehängten Schinken, wie auch die flotte städtisch gekleidete und langmähnige Motorradjugend. Sehenswürdigkeiten gibt es in Avezzano nicht, es sei denn man fährt bergwärts, wo in einer zauberhaften Mulde inmitten von Mandelbäumen das antike Valeria ausgegraben wird.

Vom bevorstehenden großen Theaterereignis des „Gottes Kurt“ künden grelle Plakate in Nachbarschaft ebenso wichtiger Ankündigungen: Demonstration für die Tschechoslowakei, Frühjahrsausverkauf in der Konfektion, Kunstdüngerverteilung und Genossenschaftsanweisung für die Zuckerrübenproduzenten, Festprogramm der „Bruderschaft von der Heiligen Muttergottes von Acquapietrara, Schutzpatronin von Avezzano“.

Vor dem Kino „Impero“ werden die Kulissen des „Teatro Stabile“ ausgeladen. Eintrittskarten sind noch vorrätig. Da an diesem Abend im Fernsehen das „Festival von San Remo“ auf dem Programm steht, ist noch nicht abzusehen, ob der „Gott Kurt“ dieser Konkurrenz gewachsen ist.

Er ist es. Aber nicht um neun Uhr, sondern erst gegen zehn Uhr ist der Saal soweit gefüllt, daß man beginnen kann. Quer über der Bühne hängt ein Transparent mit der deutschen Aufschrift „Fröhliche Weihnachten“, denn das Stück spielt 1944 in einem jüdischen Konzentrationslager in Polen. Der SS-Führer Kurt ist Kommandant dieses Vernichtungslagers. Die Tragödie in zwei Akten ist so kompliziert, daß der Autor einen Prolog vorangestellt hat, in welchem er Sinn und Zweck erklärt. Es findet ein „Theater im Theater“ statt, also eine geläufige, keineswegs fremde „Verfremdung“. SS-Kurt führt ein kulturelles Experiment im Vernichtungslager durch: Er will beweisen, daß die „Tragödie tot ist“, zumindest die Tragödie, die sich auf das Verhängnis der Familie aufbaute („Ödipus“), und durch deren Mythos in der antiken (Moravia behauptet jüdischen) gesellschaftlichen Urform das Familientabu überhaupt erst aufgerichtet wurde. SS-Kurt, der Herr und Gott der Vernichtung, hat sich zu diesem Zweck einen teuflisch-vertrackten Plan ersonnen: Er läßt im Konzentrationslager den „Ödipus“ aufführen, als Weihnachtsbelustigung vor einem Publikum von SS-Leuten und Häftlingen. Der Clou ist, daß dieses improvisierte Theater von langer Hand heimlich präpariert und, ohne daß die Darsteller es wissen, tatsächlich erlebt ist. Unter den ihm ausgelieferten jüdischen Häftlingen wählt SS-Kurt seinen „Ödipus“, einen jüdischen Jugendfreund Saul, der – welch ein Zufall – ehemaliger Schauspieler ist. Saul wird, bei reichlicher Ernährung, in eine Einzelzelle gesperrt. Mittlerweile werden auch sein Vater (Laios) und seine Mutter (Jokaste) herangeschafft – alle in Einzelhaft. Zweierlei muß erreicht werden.

Ödipus-Saul muß zum Vatermörder werden und muß Inzest mit seiner Mutter begehen. Nichts leichter als dies: Unter Vorspiegelung einer Fluchtmöglichkeit wird Saul-Ödipus an einen nächtlichen Hohlweg geführt, wo ihm aber eine SS-Wache, mit dem Rücken ihm zugewandt, den Weg versperrt. Angetrieben durch den Helfershelfer schießt Ödipus-Saul den SS-Mann nieder. Daß es sein Vater war, erfährt der Unglückliche jedoch erst im zweiten Akt. Vorher wird in seine dunkle Zelle eine Frau geführt, angeblich aus dem benachbarten Lagerbordell. Es ist Myriam, seine leibliche Mutter, also das Pendant zur Jokaste der Sophokles-Tragödie.