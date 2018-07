Inhalt Seite 1 — Rot auf Weiß Seite 2 Auf einer Seite lesen

Als die beiden Sendboten der Strumpffirma Arwa im Januar bei dem Couturier Pierre Cardin in Paris vorsprachen, zeigte sich der Meister ungnädig. Die Streitschrift des deutschen Strumpffabrikanten nahm er an, doch die Herausgabe eines Postens exklusiver Arwa-Strumpfhosen verweigerte er. Wie sich zeigen sollte, aus gutem Grund.

Als der Schneider der großen Welt am 31. Januar zur Premiere seiner Sommerkollektion lud, waren wieder zwei Experten von Arwa dabei. Nach der Schau telephonierten sie frohe Kunde nach Deutschland: Cardin hatte seine Mannequins ohne Arwa-Strumpfhosen auf den Laufsteg geschickt.

Eine Woche später blätterte im Arwa-Stammsitz im bayerischen Bischofswiesen ein Mode-Experte in „Paris Match“ und entdeckte „Unglaubliches“. Über mehrere Seiten wurde die Cardin-Kollektion vorgestellt. Die Beine der Mannequins zierten durchweg Arwa-Strumpfhosen, bedruckt mit exklusiven Arwa-Mustern. Arwa-bestrumpfte Cardin-Mannequins fanden sich dann auch in anderen internationalen Illustrierten und Modezeitschriften.

Der Meister hatte mit der ersten Premiere einen Türken gebaut. Erst vor den Pressephotographen zeigte er seine neue Masche, den „Total-Look“, der von der farblichen Abstimmung von Kleid und gemusterten Feinstrumpfhosen lebt. Die Mode-Presse feierte Cardin: „Der Meister hat immer neue Ideen... der Clou klettert am Strumpfhosenbein in die Höhe – rote Muster auf undurchsichtigem Weiß.“ So „Woman’s World Daily“, ein amerikanisches Frauenmagazin.

„Rote Muster auf undurchsichtigem Weiß“, das ist genau die Arwa-Idee. Die mit einem neuartigen Druckverfahren verschönten Feinstrumpfhosen stellte Arwa bereits im September 1968 in Fachkreisen vor. Bei den Händlern wird es die neuen Modelle erst im März geben.

Cardin war von der Arwa-Idee begeistert. Er bestellte in Bischofswiesen für seine Sommermode eine Kollektion der neuen Feinstrumpfhosen. Mündlich gab er die Zusicherung, er werde Arwa als Erfinder und Hersteller des neuen Looks bei allen Modeschauen nennen.

Als der Meister die Strumpfhosen hatte, zog er sein Versprechen zurück. Arwa verbot ihm daraufhin, seine Mannequins mit den Strumpfhosen auf die Laufstege zu schicken.