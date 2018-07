Inhalt Seite 1 — Rückfall in die vierziger Jahre Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Roberto Mansilla

Madrid, im Februar

Die politische Gesundheit Spaniens ist ausgezeichnet“ – so ließ sich der Informationsminister in der Proklamation vernehmen, die über ganz Spanien den Ausnahmezustand verhängte. Niemand hatte mit dieser Maßnahme, die das rachitische System am Leben halten soll, gerechnet.

Seit dem 24. Januar kann jeder Spanier zu jeder Tages- oder Nachtzeit ohne Angabe eines Grundes festgenommen werden; er kann auf unbestimmte Zeit in Haft gehalten und von jeglicher Verbindung mit der Außenwelt abgeschnitten werden. Er kann verbannt – oder gezwungen werden, auf Anweisung der Polizei einen neuen Wohnsitz zu nehmen; seine Wohnung kann ohne richterliche Genehmigung durchsucht werden. Die Spanier haben kein Recht mehr auf freie Meinungsäußerung; Presse-Erzeugnisse und Bücher werden wieder vorzensiert.

Die Mehrheit der spanischen Staatsbürger ist sich noch nicht über das Motiv dieser Veränderungen klar. Doch besteht kein Zweifel: Die Verkündung des Ausnahmezustandes soll einen Staatsstreich decken. Staatsstreich gegen wen? Wer hat die Macht ergriffen? Drei Erklärungen werden angeboten.

Erklärung Nr. 1: Es handelt sich um einen präventiven Staatsstreich, der die Pläne einer Gruppe von Militärs durchkreuzen sollte, die entschlossen waren, die „weiche“ Haltung der Regierung gegenüber der Studentenopposition und das Unbehagen auszunutzen, das die Nachfolgefrage ausgelöst hat. Diese These stützt sich auf die Tatsache, daß mehrere Offiziere in den Kasernen von Madrid und Valencia verhaftet worden sind.

Erklärung Nr. 2: Das Land soll durch Terror eingeschüchtert werden, um Unruhen zu verhindern, wenn Prinz Juan Carlos als Nachfolger Francos und möglicherweise zum König von Spanien proklamiert wird. Dieser These leistet der Auslandsaufenthalt des Prinzen Vorschub. Sie mißt den offiziellen Erklärungen des Prinzen gegenüber der spanischen Presse, wenige Tage vor den Ereignissen, große Bedeutung bei – Erklärungen, die er ohne Zustimmung seines Vaters, des Chefs der Dynastie, abgegeben hat.