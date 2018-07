Berlin

Studenten! Proletarier der Neuzeit! Vereinigt Euch! Organisiert den totalen Widerstand! Ihr habt vielleicht eine Laufbahn zu verlieren – aber Ihr habt eine Welt zu gewinnen!“ – Einführende Worte des Roten Konrads, seines Zeichens Berliner Revolutionsoriginal und ständiger Redner auf den zahlreichen Streik- und Protestversammlungen in den Berliner Universitäten. Seit geraumer Zeit sind seine Thesen in aller Mund. Der Campus hat sein Maskottchen.

Von untersetzter Figur, eine braune Baskenmütze mit Vietnamplakette auf dem Kopfe, gehbehindert, mit Krückstock oder Stockschirm in der Hand, erweist sich der weit über sechzig Jahre alte Rentner und Altkommunist hinter dem Rednerpult vor dem unnachsichtigen Publikum als intimer Kenner rethorischer Schliche. Zur Unterstreichung seiner Gesinnung und Wichtigkeit: roter Pullover, roter Plastikbeutel, gefüllt mit Manuskripten, und ein rotes Tuch an der Krücke seines Schirmes. Ein graues Schnauzbärtchen und eine dunkel eingefaßte Brille vervollständigen die Erscheinung, über die ein amerikanischer Journalist sagte: „Er sieht aus wie ein pensionierter Steuerbeamter und ist in Wirklichkeit der gefährlichste Mann zwischen Moskau und San Franzisko.“

Bevor der Rote Konrad in seiner Rede zu den berühmten fünf Thesen gelangt, muß die Stimmung präpariert werden. „Ihr Studenten seid die Maden im Käse des Establishments. Unterhöhlt den stinkenden Käse bis er nur noch eines kleinen Anstoßes bedarf, um in sich zusammenzubrechen.“ In dieser markigen Ausdrucksweise wurde er in der SED-Parteischule Kaulsdorf – bis 1948 war er SED-Mitglied – gedrillt. Das Pressewesen der DDR sollte durch ihn bereichert werden. Über seine Person war kaum mehr zu erfahren, da der „wahre Revolutionär keine Namen, keine Eltern, kein Vaterland hat und einzig für künftige Generationen arbeitet“.

Konrads Thesen und ihre Begründungen haben jedoch umwerfenden Erfolg, usurpieren Beifall und Gelächter. Neben „dem Radikalismus als temporärer Notwendigkeit“ und „dem Kampf gegen den Schein-Objektivismus“ weiß er unter anderem zu verkünden: „Ein Abwiegler ist gefährlicher als zehn Aufwiegler!“ „Steine sind mitunter überzeugende Argumente von großer Durchschlagskraft!“ „Schwängert die Herrschenden mit der Räteidee, notfalls mit Gewalt!“

Bewegt sich der Beifall in gemäßigte Bahnen, so ballt sich seine Faust und der Arm reckt sich zum Rot-Front-Kämpfergruß, beim Phonhöhepunkt folgt der Schirm mit dem roten Tuch in der anderen Hand. Doch das Geschäft der Revolution scheint den Humor zu töten, einige ernste Ideologen sind immer zur Stelle, um lauthals eine Beendigung des Kasperletheaters zu fordern. Der SDS erteilte dem Roten Konrad eine offizielle Rüge: Unernsthaftigkeit schade der Revolution. Ein prominenter Linker hat gedroht, ihn bei seinem nächsten Auftritt mit Gewalt vom Mikrophon zu zerren. Bei den Berliner Studenten zählt nur noch Säbelrasseln und Zähneknirschen. Joachim Wagner