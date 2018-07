Der Haushaltsplan wird vor Beginn des Rechnungsjahres durch Gesetz festgestellt“, heißt es in Artikel 110 des Grundgesetzes. Diese Bestimmung ist in der Verfassungswirklichkeit ein frommer Wunsch geblieben. Alle Jahre wieder wird das Budget mit einer Verspätung von drei bis sechs Monaten verabschiedet. Dem Parlament in Bonn ist dieser permanente Verstoß gegen die Verfassung inzwischen zur lieben Gewohnheit geworden. So soll auch der Haushalt 1969 erst Ende März beschlossen werden.

Wie in der vergangenen Konjunkturflaute deutlich wurde, hat diese Saumseligkeit auch praktische Konsequenzen. Damals war zur Ankurbelung der Wirtschaft eine Ausweitung der Staatsausgaben dringend geboten. Der Finanzminister gab sich aber zunächst sparsam und hielt die Kasse zu. Weil das Parlament im Frühjahr 1967 immer noch nicht den Haushalt verabschiedet hatte, durfte Strauß auch monatlich höchstens ein Zwölftel des Vorjahrsbudgets ausgeben. Nicht zuletzt daran scheiterte die frühzeitige Umstellung der staatlichen Ausgabenpolitik auf Expansion.

Die Kontrolle der Haushaltsplanung der Regierung gilt als das entscheidende Privileg des Parlaments. Voll wirksam werden kann diese Kontrolle nur, wenn sie auch rechtzeitig ausgeübt wird. rb