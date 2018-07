Inhalt Seite 1 — Sehnsucht – mit Beat gestillt Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Axel Hecht

Die graue Tristesse der Ruhrgebietsstadt Recklinghausen bildet alljährlich den melancholischen Hintergrund für Deutschlands größtes Beat-Festival. Mammutveranstaltungen mit großen Zahlen – ungefähr hundert Bands, die von etwa zehntausend Jugendlichen zwischen 15 und 25 Jahren besucht werden – haben der Stadt den nicht sehr einfallsreichen Beinamen „Mekka des Beat“ eingebracht. Doch trotz des statistischen Erfolges droht dem Festival der Fans die Stagnation. Die Öffnung für neue Tendenzen wie Soul, Pop, Free Jazz oder Formen der Underground-Musik, um die man bemüht war, wurde von denen, die es anging, nicht wahrgenommen. Das Festival ist so stark vom traditionellen Beat geprägt, daß sich Experimentiergruppen auch dann nicht angesprochen fühlen, wenn der neue Untertitel „Pop Music Labor“ Progressivität zu suggerieren sucht.

Die Entwicklung vom ersten Leistungsvergleich für Amateurbands bis zur dreitägigen Großveranstaltung ist geprägt von der Person des Initiators. Kurt Oster, 48 Jahre alt, ehemaliger Reserveoffizier und heute Dozent an der evangelischen Sozialschule in Bochum, war noch Stadtjugendpfleger in Recklinghausen, als er 1960 Jugendbälle veranstaltete, zu denen an die sechshundert Besucher kamen. Festival-Ambitionen zeigte er erstmals im Jahr 1962, als er anläßlich eines Treffens mehrerer Jazz-Bands 1700 Zuhörer auf die Beine brachte.

Auf der Suche nach Gitarrengruppen, die sich damals besonders in den nachbarlichen Niederlanden formierten, stieß er auf junge Beat-Amateure; mit ihnen arrangierte er 1964 sein erstes Festival. Das Ergebnis: Neun Amateurgruppen spielten vor 1700 Zuhörern. Ein Jahr später kamen 29 Bands und 3500 jugendliche Besucher. 1966 drohte das Festival mit 86 teilnehmenden Bands und 9500 Zuhörern aus den Nähten zu platzen. 1968 notierte man mit 80 Gruppen, 5500 Besuchern vorübergehend kleinere Zahlen; beim „Festival ’69“ zählte man mit 94 Gruppen und 10 000 Zuhörern mehr Teilnehmer als je zuvor.

Doch das Konzert der Lobeshymnen über die Ostersche Pioniertat wird erst vollständig durch die Dissonanzen, die seine Gegner einstreuen. Sie werfen dem „Beat-Vater“, wie er in Jugendkreisen oft genannt wird, Quantitätsfetischismus vor; sie vermissen die „gezielte Arbeit an der Kleingruppe“. Sie sagen, er, der sein Festival in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt der Stadt Recklinghausen veranstaltet und die Organisation mit dem bescheidenen Aufwand von 10 000 Mark und dreißig ehrenamtlichen Helfern bestreitet, sei blind gegenüber einer Entwicklung, bei der in der Jugendpflege die anonyme Großveranstaltung abgelöst wird von der individuellen Gruppenarbeit im kleinen Kreis.

Daß sich dennoch jährlich mehr und mehr Amateurbands und Beatfans nach Recklinghausen aufmachen, sieht Oster selber – der sein Festival als „aktuelle Auseinandersetzung mit den Formen der Musik Jugendlicher unter dem Aspekt des Bildungseffekts“ betrachtet – einerseits im Namen, den sich das Festival bereits zu erwerben verstand, andererseits in der gesellschaftlichen Struktur des Ruhrgebiets begründet. Denn wenn heute auch Gruppen aus der gesamten Bundesrepublik und den Nachbarländern mit ihren Instrumenten anreisen, so stellt das Gebiet zwischen Lippe und Ruhr immer noch ungefähr siebzig Prozent der Teilnehmer.

Die im industriellen Ballungszentrum vergleichsweise stärkere Bereitschaft der Jugendlichen, sich zu Beatgruppen zusammenzuschließen, sieht Oster durch die Umgebung begründet. Wie in Liverpool oder Detroit wirkt die graue Schmutzigkeit der Häuser, dazu der von Maschinen, Walzstraßen und Fließbändern diktierte Arbeitsrhythmus schon auf die Sechzehnjährigen als Stimulans. Die düstere Silhouette des Ruhrgebiets provoziert Sehnsucht nach Glück, Erfolg und Starruhm, etwas, das die Amateurmusiker durch Identifizierung mit ihren musikalischen Vorbildern zu erfüllen versuchen,