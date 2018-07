Von Victor Zorza

Ein Kolumnist sollte gelegentlich seine persönlichen Vorurteile enthüllen, um den Leser zu warnen. Ich habe das noch nie getan, weil ich einige Zeit gebraucht habe, mir selbst einzugestehen, daß ich Vorurteile habe, daß ich eine bestimmte Art der Interpretation sowjetischer Politik bevorzuge – und zwar eine optimistische. Angesichts der Tatsachen ist es mir stets gelungen, Gründe für meinen Optimismus zu finden, selbst bei der sowjetischen Invasion der Tschechoslowakei. Ich bin deswegen von meinen Kollegen heftig angegriffen worden.

Am Morgen der Invasion habe ich es als meine feste Überzeugung zu Protokoll gegeben, daß sich die kommunistische Welt nie wieder von dieser selbstmörderischen Aktion erholen werde. Für mich war sie der Anfang vom Ende. Die Vergewaltigung der Tschechoslowakei, die die alte Ordnung erhalten sollte, würde den Zerfall nur beschleunigen.

Die Reformen in der kommunistischen Welt – so argumentierte ich – müßten weitergehen. Und was in der Tschechoslowakei passiert war, würde Konservative wie Liberale unter den kommunistischen Führern davon überzeugen – wenn auch aus verschiedenen Gründen, daß die Reformen schneller vorangetrieben werden müßten; je schneller die Reform, desto weiter würde sich das kommunistische System von seinem ursprünglichen Modell entfernen. Bis etwas ganz anderes entsteht.

Das ist der Beginn und der Schluß eines Artikels, den ich schrieb, ohne Gelegenheit zum sorgfältigen Recherchieren und gründlichen Nachdenken zu haben – aber er enthält den Kern meiner Überzeugung. Da jeder Glaube eher emotional als rational ist, muß ich den Vorwurf anderer Kommunismus-Experten einstecken, daß diese Perspektive der Vorstellung von einer hoffnungsvollen Entwicklung des kommunistischen Experiments entspringt.

Aber das ist nur ein Aspekt meiner Interpretation. Der Kommunismus ist eine kurze Episode, die einen Teil der Menschheit vom Lauf der Geschichte getrennt hat.

Seit dem Tode Stalins haben wir den großen Einfluß sozialer und politischer Kräfte innerhalb des kommunistischen Systems beobachten können, die darauf zielten, den Anschluß an die übrige Welt wiederzufinden. Jemand, der wie ich diesen Prozeß Tag für Tag genau beobachtet, kann von den großen Veränderungen des Systems während der vergangenen achtzehn Jahre nicht unbeeindruckt bleiben.