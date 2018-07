Inhalt Seite 1 — Seminar über Report Seite 2 Auf einer Seite lesen

ARD, Montag, 10. Februar: „Report“

Da saßen wir also zusammen, fünfzehn Wissenschaftler (Studenten und Lehrpersonal): kritisch gesonnene, von der gesellschaftlichen Relevanz ihrer Disziplin überzeugte Kommilitonen, sahen Gaus und Toynbee, die Stadt Berlin (diese Stadt, wie es heißt, andere Städte sind jene) und die Stadt Tübingen, in der wir leben... doch wir erkannten sie nicht.

Ein Student geht vorbei. hieß die Devise, Hör-zu-Romantik am Neckar stellte sich ein, von der Demonstration der Naturwissenschaftler, den Grundordnungsdebattenoder der AStA-Wahl, von den Methodendiskussionen der Basisgruppen war nicht die Rede, statt dessen hörte man aus dem Mund eines Korporierten, daß er ein Gläschen Wein nicht verachte, gern Billard spiele und seine Freundinnen häufig zu wechseln beliebe. Ein zweiter Student war dem SDS freundlich gesinnt (Pluralismus muß sein), doch sagte er auch, ein Abend, an dem ein teach-in stattfände, sei eben futsch, ein Professor unterschied zwischen Demokratie und Marxismus – Gaus zog das Resümee, und sein Introitus klang so verwegen, daß die Corona vorm Bildschirm geneigt war, ihm nicht nur die Manier zu verzeihen, in der er, Augur und Dolmetscher der Regierenden, Vorwürfe deshalb herbeizitiert hatte, um sie sogleich zu entkräften, sondern ihm auch die Sentenz durchgehen zu lassen, die da besagte, man müsse das Problem der Wehrdienstdauer schon jetzt behandeln, da es sonst im Wahlkampf zerredet (!) würde. (Technokratenentscheid statt demokratischer Diskussion?)

Verräterisch, sagte Gaus, seien die Worte der drei Tübinger Protagonisten gewesen, ob man auch wirklich genau zugehört habe? Heiho, dachten da die Studenten und das Lehrpersonal, jetzt geht es los, jetzt werden nicht mehr Fragen gestellt, die dann aus naheliegenden Gründen unbeantwortet blieben, jetzt zieht er vom Leder, jetzt kriegt jeder sein Fett. Die Berge kreißten – und heraus kam, daß der ohnehin Lächerliche, der Gläschentrinker, Billardspieler und Freundinnenwechsler, mit der Bemerkung abgespeist wurde, er sei selbst im Kreise der Lieben mit seiner Ansicht suspekt. Worin hingegen das Verräterische bei Student Nummer 2 und beim Professor bestand: das erfuhren wir genau Zuhörenden nicht.

Ein Scheingefecht war, was sich kritisch genierte, das eh schon Abgetane – so Student W. mit einem Grundsatzreferat über das Vokabular des Liberalismus – stand wieder einmal am Pranger, und was die Art der Interviews betrifft, Fragen gestellt, aber nicht zu Gehör gebracht, Antworten als freie Statements ausgegeben, das Echo als Ruf deklariert (Ich stehe morgens früh auf, sagte der Student – und stand wie ein exhibitionistisches Schwätzerchen da, weil man die Frage des Interviewers: Um welche Uhr stehen Sie auf? eliminiert hatte), so schien ins das, ein inhumanes Manipulieren zu sein (derirt, sagten die Kommilitonen, sollte man mal mit einem Politiker umspringen, da wäre was los), ja, eine Schande geradezu war diese Präparation auf Grund eines vorher gefaßten Konzepts.

Über die Universität Tübingen aber, eine bundesrepublikanische Alma mater im Jahre 1969, war nichts zu erfahren in diesem Beitrag. Da hätteman nämlich, statt es nach bewährtem Schema angehen zu lassen (Rechtsstudent plus Linksstudent plus liberaler Professor ergibt ein Gesamtbild), recherchieren und sich umtun, hätte man mehr bieten müssen als eine hingeschluderte Lehrlingsarbeit.

Diesem Bericht – so das Fazit – hatte den Rang jener Maxime, die, im Beitrag über die Dienstpflichtdauer gefallen, Niveau und aufklärerischen Gehalt der Sendung charakterisierte: Der Geländedienst ist unbedingt nötig und macht den Soldaten Spaß. (Gelächter im Zuschauerraum, Entsetzensschreie eines Hilfsassistenten und Gefreiten a. D., Debatten über den imperativischen Stil der Kommentatoren.)