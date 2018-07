Inhalt Seite 1 — Sokrates, der Programmierer Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Thomas v. Randow

Die Schwarze Königin nahm Alice bei der Hand und rannte aus Leibeskräften. Schneller, schneller! spornte sie das Kind an, und „bald sausten sie so schnell dahin, daß sie beinahe nur noch durch die Luft segelten. Im nächsten Moment saß Alice schwindlig und atemlos am Boden. Die Königin lehnte sich mit dem Rücken an einen Baum und sagte gütig: Jetzt darfst du ein wenig rasten.’ Voller Überraschung sah sich Alice um: ‚Aber ich glaube fast, wir sind die ganze Zeit unter diesem Baum geblieben. Es ist ja alles wie vorher.‘ – ,Selbstverständlich‘, antwortete die Königin ... „Hierzulande mußt du so schnell rennen, wie du kannst, wenn du am gleichen Fleck bleiben (und nicht zurückfallen) willst. Um woanders hin zu kommen, muß man mindestens doppelt so schnell laufen.“

Diese Episode aus Lewis Carrolls „Alice im Wunderland“ benutzt Walter R. Fuchs – in Knaurs Buch vom neuen Lernen (335 Seiten, 245 Abbildungen, 19,80 Mark), das soeben bei Droemer Knaur in München erschienen ist, als Parabel.

Unsere Zeit nämlich kann man mit dem Land der Schwarzen Königin vergleichen, denn sie ist dadurch charakterisiert, daß „immer mehr Menschen in immer kürzerer Zeit immer mehr lernen, gut behalten und sicher anwenden können“ müssen, um wenigstens nicht dem Rückschritt zu verfallen.

Deshalb brauchen wir dringend neue Methoden des Lehrens und Lernens. Wie solche Methoden beschaffen sind, welche Hypothesen oder gar gesicherte Erkenntnisse ihnen zugrunde liegen und welche Erfahrungen man bislang bei ihrer Anwendung gemacht hat, das alles ist ausführlich, präzise und kritisch beschrieben.

Daß Fuchs eine außergewöhnliche didaktische Begabung besitzt, hat er schon in seinen Knaur-Büchern über Mathematik, über Physik und über Denkmaschinen hinreichend dargetan; jetzt gelingt es ihm gar, einen so spröden Stoff wie die Lernpsychologie, kurzweilig, ja geradezu spannend darzustellen.

Am sokratischen Dialog Menon wird exemplifiziert, daß programmierter Unterricht, also die Vermittlung von Wissensstoff in kleinen Schritten auf einem von Fragen und Antworten bestimmten Weg, daß also dieses so moderne, gern kybernetisch genannte Verfahren keineswegs eine Erfindung erst unserer Epoche ist.