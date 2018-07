Ein alter Traum der Börsenspekulanten geht in Erfüllung: Beim Spiel mit Aktien riesige Gewinne einstreichen, ohne dabei selbst das geringste Risiko einzugehen. Doch „mitgemacht – Bargeld lacht“ gilt leider nicht. Es handelt sich nämlich nur um das „Börsenspiel“, das der größte europäische Hersteller von Gesellschaftsspielen, der Otto Maier Verlag in Ravensburg, auf den Markt gebracht hat. Damit kann man das Geschehen an der Börse, den Umgang mit Aktien und die Spekulation à la Hausse und Baisse am heimischen Kamin simulieren.

Bargeld lacht nur für den geschäftstüchtigen Spielefabrikanten. Der Verlag verkauft sein Börsenspiel nicht nur schlicht über den einschlägigen Fachhandel (Ladenpreis 16,80 Mark). Er bittet auch die Unternehmen zur Kasse, deren Aktien als Spielkarten verwendet werden. Für den Werbeeffekt müssen sie dem Verlag pro verkauftem Spiel fünfzig Pfennig zahlen.

Die gegenwärtig im Handel angebotenen Spiele enthalten Aktien von Hoechst, BP, IBM und dem Volkswagenwerk. Die holländische Luftfahrtgesellschaft KLM, die früher mit von der Partie war, stieg vor einiger Zeit aus. Ihren Platz nehmen inzwischen die Aktien von IBM ein.

Bargeld lachte auch für Otto Maier, als die Deutsche Bank auf der Suche nach einem passenden Weihnachtsgeschenk für ihre Geschäftsfreunde auf das Börsenspiel stieß. Sie bestellte zwischen zwanzig- und dreißigtausend Exemplare. Statt der Aktien ausländischer Unternehmen bestellte sie allerdings eine Sonderausstattung.

Je nachdem, an welchen Kunden oder in welche Region die Spiele gingen, enthielten sie ein anderes Aktiensortiment. Geschäftsfreunde der Deutschen Bank in Norddeutschland dürfen sich beispielsweise seither spielend im Umgang mit Aktien von Thyssen, Conti-Gummi, Hoechst und der Deutschen Bank üben.

mj.