Von Dirk Bavendamm

Wieder einmal müssen sich die Vereinten Nationen mit den „querelles allemandes“ herumplagen, die diesmal ein Kernstück der UN-Politik zu blockieren drohen: die Entwicklungshilfe in den siebziger Jahren.

Das erscheint auf den ersten Blick merkwürdig, denn keiner der beiden Teile Deutschlands gehört der Weltorganisation als Vollmitglied an. Wohl ist die Bundesrepublik nahezu in allen Sonderorganisationen vertreten, die DDR dagegen in keiner; sie hat es bisher trotz eifrigen Bemühens nicht über eine Mitgliedschaft in der zwar internationalen, politisch aber unbedeutenden UN-Gesellschaft hinaufgebracht. Dieser ungleiche Zustand ärgert Ostberlin schon lange. Seine kommunistischen Verbündeten haben deshalb immer wieder versucht, den bestehenden Zustand zu ändern. Den jüngsten Anlaß dazu bot die Wahl einer Vorbereitenden Kommission des Wirtschafts- und Sozialrates (Economic and Social Council ECOSOC). Das Gremium soll eine Strategie für das zweite Jahrzehnt der UN-Entwicklungshilfe ausarbeiten, das 1971 beginnt. Ihm sollen – laut Beschluß der UN-Vollversammlung – 54 Mitglieder angehören – darunter die 27 ECOSOC-Staaten, zu denen auch die vier Großmächte zählen. Die anderen 27 Kommissions-Mitglieder sollten wie üblich von den verschiedenen regionalen Gruppen der UN nominiert werden.

Die Debatte entzündete sich freilich an der Frage, welcher Modus für die Auswahl dieser 27 Staaten gelten sollte – die „Wiener Formel“ oder die „All-Staaten-Formel“. In mehr als 40 Abstimmungen hatte die Sowjetunion immer wieder vergeblich versucht, der von ihr propagierten „All-Staaten-Formel“ Anerkennung zu verschaffen. Sie soll grundsätzlich allen Staaten der Welt die Mitarbeit in UN-Gremien erlauben – ohne Rücksicht auf ihr sonstiges Verhältnis zu den Vereinten Nationen. Danach hätte theoretisch auch China in die ECOSOC-Kommission gewählt werden können – oder aber die DDR. Geltende Verfahrensregel ist dagegen die „Wiener Formel“. Sie läßt nur diejenigen Nicht-Vollmitglieder zu, die bereits einer UN-Sonderorganisation oder der Internationalen Atomenergiebehörde in Wien angehören – also etwa die Schweiz und die Bundesrepublik.

Je heftiger die Sowjets ihre „All-Staaten-Formel“ propagierten, desto ungünstiger fielen jedoch die Abstimmungsergebnisse aus: Nach acht Durchgängen votierte die Vollversammlung im Dezember schließlich mit 97 gegen acht Staaten abermals für die „Wiener Formel“ – und damit indirekt für die Aufnahme der Bundesrepublik in die ECOSOC-Kommission.

Kein Wunder – denn die Bundesrepublik ist nach den USA und Frankreich der drittstärkste Geldgeber für die Dritte Welt. Abgesehen von der bilateralen Entwicklungshilfe hat Bonn allein im vorigen Jahr 232 Millionen Mark für multilaterale UN-Projekte aufgewandt. Das ist rund zehnmal soviel wie das gesamte Ostblockaufkommen. Diese Relationen schienen die Länder Afrikas, Asiens und Lateinamerikas überzeugt zu haben: Bonn muß an der Ausarbeitung der entwicklungspolitischen Strategie teilhaben.

Als die westliche Staatengruppe ihre sieben Anwärter für die ECOSOC-Kommission präsentierte, darunter die Schweiz und die Bundesrepublik, weigerten sich die kommunistischen Staaten, die ihnen zustehenden drei Kandidaten zu benennen. Der Präsident der Vollversammlung, Emilio Arenales (Guatemala), sah deshalb zunächst davon ab, die drei kommunistischen Anwärter und die Bundesrepublik zu ernennen. Bis zum 10. Februar wollte Arenales über die vier vakanten Plätze entscheiden.