Tübingen erhielt ein Diagnostik-Informationssystem

Im Dreijahresrhythmus verdoppelt sich die Zahl der Laboruntersuchungen je Krankenhauspatient. Die statistische Bilanz ist unanfechtbar. Professor Manfred Eggstein hat in den von ihm geleiteten Laboratorien der medizinischen Universitätsklinik Tübingen diese „Pulsfrequenz“ des klinisch-chemischen Fortschritts selbst gemessen. Er teilte seinen Erfahrungswert auf einer Pressekonferenz mit, deren Anlaß von dieser Entwicklung provoziert war.

Die medizinische Universitätsklinik Tübingen hat zusammen mit IBM ein „Diagnostik-Informationssystem“ entwickelt, das 80 Prozent der Labormeßwerte der Klinik automatisch verarbeitet. Drei- bis viertausend Untersuchungen wertet ein Prozeßrechner-Typ IBM 1800 täglich aus.

„Diagnostik-Informationssystem“ – der Begriff ist mit politischem Feinsinn gewählt. Die Nähe zur „Diagnose“ ist unverkennbar – die Abgrenzung gegen sie kann nicht übersehen werden. „System“ und „Information“ schrecken überdies die schrecklichen (dabei oft so nützlichen) Simplifikateure. Die Furcht der Tübinger vor unerwünschtem frühen Ruhm ging auf der Pressekonferenz so weit, daß die Journalisten einem Gast aus den USA, dem Vater der klinischen Informationssysteme, Professor Arthur E. Rappoport, den Hinweis auf die europäische Priorität und die Einzigartigkeit des Tübinger Systems zu verdanken hatten.

Was ist so einzigartig, die Automation von Laboratorien? Die Zusammenfassung von Patienten- und Befundinformationen in Daten? Die Einbeziehung der Pflegestationen in einen vom Computer gesteuerten Informationskreislauf? Das Netz von Datenverbindungen (135 Kilometer Signalleitungen verbinden Computer und Datenstationen)?

Das alles wäre bemerkenswert genug, doch deutet es nur an, daß hier in Tübingen der Ansatz für die Weiterentwicklung der medizinischen Diagnostik gefunden wurde, die die klinische Praxis und die medizinische Forschung in den kommenden Jahrzehnten beschäftigen wird.

Wenn man es ihm nicht ausdrücklich sagt, bemerkt der Patient in der Klinik die Gegenwart des Computers nicht, der die Kontakte mit dem Arzt, den Ablauf der Untersuchung, die Verordnungen und schließlich die ärztliche Diagnose vermittelt.