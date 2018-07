Inhalt Seite 1 — Tageweise ein reicher Mann Seite 2 Auf einer Seite lesen

Bruder aller Schröders, auch vom Verteidigungsminister Gerhard und vom Berliner Aquariumsdirektor Werner. Wer Schröder heißt; mit dem teilt er die Mutter. Friedrich Schröder, von Behörden, Gerichtsvollziehern und Hauswirten als Abnormität gestellt und verjagt, wird von den Ärzten in Schutz genommen. Der Maler Friedrich Schröder-Sonnenstern lebt seit mehreren Wochen auf Station 3a, einer geschlossenen Abteilung der Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik in Wittenau. Unterernährung, also Selbstgefährdung, war der Grund seiner Einweisung. Er aß nicht, sondern trank. Seine „Gardefigur“ von 1,86 hatte keinen Stand mehr.

Dann kamen die Vernünftigen mit den gesunden Argumenten, und er mußte dem Bereitschaftsarzt sagen: „Ich will krepieren, wo ich will.“ Wahrscheinlich, so meint er heute, habe man ihn deshalb hierher gebracht. Außerdem hat ihn die Nähe der Umnachtung, in der ihm alle Welt ohnehin schon seinen Platz zuwies, noch nie gestört. 1918 wurde er entmündigt. Einige seiner Berufe hatten das einschränkende Beiwort „Hilfs“. Als gelernter Gärtner langweilte er sich in den Gärten und Treibhäusern. Dieses gehorsame Knospen mobilisierte seinen Widerspruch.

Was er brauche sei „Windstärke 13“, die permanente Schlagseite, ein unruhiges Wasser und Birken bei Mondlicht. Also nutzte er den Paragraphen. Das Mündel Friedrich Schröder schöpfte seine Möglichkeiten aus. Es gab seinem Namen das schöne Schlußlicht Sonnenstern, wurde berühmt, teuer, tageweise auch reich, dann gleich wieder gefleddert von den Satelliten, den Liebchen, den Musen und den Tüchtigen. „Eine Sorte von Geisteskrankheit heißt Gutmütigkeit“, sagt er. Diese Krankheit habe er. Außerdem Durst. Er lobt die Vorzüge einer totalen Zahnlücke: „Mit Schnuller bin ich glücklich“ und verwünscht gleichzeitig den Mann, „den Verbrecher, der mir alles verbrannt hat, auch mein Gebiß“. Die Liste seiner Schädlinge hat viele Namen.

Stationsarzt Wolf Dietrich Hoffmann, der über die bildnerischen Produktionen Geisteskranker promoviert hat, filtert deswegen Sonnensterns Besucher. Immer noch gibt es Leute, die ihm ein Signum abverlangen auf großem weißem Papier, groß genug, um nachher einen falschen Sonnenstern darauf zu malen. Der „geistige Raub, der Plagiatismus“, das sind Eigenschaften, die Schröder-Sonnenstern nur „echten Verrückten“ anlastet. Er nennt sich „Friedrich der Einzige“. Sein Verhalten, sagt der Doktor, passe unter keinen psychiatrischen Dachbegriff.

Ohne letzte Gewißheit bleibt das Besuchszimmer der Anstalt grün in der Erinnerung – grün wie ein Amtsflur oder eine Schulhaustoilette. Gewiß ist, daß Schröder-Sonnenstern in einem hauseigenen grünen Drillichanzug in das Zimmer kam. Seine Haare, die er in Freiheit auf russische Altmännerart wirr trug, sind ein bißchen hospitalisiert. Für ihn käme ein Friseur aus der Stadt. Er lobt das immer frische weiße Bett. Da könne man spucken und brauche die Konsequenzen nicht zu fürchten. Sonnenstern freut sich über fünf Mahlzeiten und die Möglichkeiten, Extrawünsche nicht zu träumen, sondern erfüllt zu sehen. „Was mein Gaumen schafft, das bringt die Küche.“

Seine Worte haben den Rhythmus eines Stöckchens, das jemand an einem Zaun entlangfahren läßt. Gern spricht er von seiner Meisterschaft, von Frankreichs ehemaligem Premier Pompidou, der sechs seiner Bilder besitzt, vom Hamburger Malermeister und Sammler Siegfried Poppe, dem die exklusivsten seiner Bilder gehören. Poppe kaufte den „Irrenmaler“ schon früh für wenig, weil er sich sagte: „Was heißt hier verrückt, die Bilder sind gut.“ Aus eigener Sicht sei ihm jedes Bild zu einer Oper geraten. Teure Meister, Schwerpunkt der Moderne, hätten seine Blätter erworben – Dubuffet, Matisse. Und immer wieder fällt Pompidou, der, wie ihn jetzt eine Nachricht aus der Hamburger Galerie Brackstedt wissen lasse, wieder einen Sonnenstern gekauft habe. Er wünscht diesem Mann die De-Gaulle-Nachfolge. Und da war Henry Miller als Kaffeegast bei ihm daheim, gleicher Jahrgang, gleiche erotische Kragenweite, und Dürrenmatt drückte sich in seinen Sessel. Da man „im Himmel keine Taschen hat“ besitzt er die fünf Villen, die er haben könnte, nicht. „Alles, was heute groß ist, wird mal ganz klein.“ Diese These untermauert er mit dem Werdegang Napoleons und mit dem Benzintod großer Rennfahrer.