Von Adolf Metzner

Mexiko und Guatemala sind geradezu übersät mit prähispanischen Ballspielplätzen. Der prächtigste von allen ist jener von Chichen Itza auf der Halbinsel Yucatan. Über das kultische Spiel mit dem Kautschukball von 10 bis 12 Zentimeter Durchmesser ist schon viel geschrieben worden, aber niemand kennt die genaueren Spielregeln. Sie sind und bleiben verschollen. Soviel weiß man: Flog der Naturgummiball durch einen der Steinringe, war das Spiel, bei dem es häufig Verletzte und manchmal sogar Tote gab, zu Ende.

Ohne Zweifel existierte aber neben jenem kultischen Spiel, das wahrscheinlich auf einen Sonnenmythos zurückgeht und bei dem die Kunstfertigkeit dadurch auf die Spitze getrieben worden war, daß der Ball nicht mit Händen oder Füßen berührt werden durfte, noch ein anderes, bei dem ein großer keulenartiger Schläger benutzt wurde. Die gefundenen Tonfiguren solcher „Baseballspieler“ sind Legion. Die Azteken waren übrigens von einer Wettleidenschaft ergriffen, die jene der Engländer übertroffen haben muß. Juwelen, Felder, Häuser, Sklaven, Söhne, Töchter, ja die eigene Freiheit wurden verwettet. Kaiser Moctezuma war von der Spielleidenschaft so gepackt, daß er die Lieferung von 10 000 Bällen als jährlichen Tribut von einigen eroberten Ortschaften forderte.

Vom Kult zum Sport, jene Entwicklung, die wir immer wieder bei allen frühen Sportarten in der ganzen Welt beobachten können, das war auch der Weg im alten Mexiko. Neben dem Ballspiel, das von den Azteken Tlachtli, von den Mayas Poyka oder Pok-ta-pok genannt wurde und bei den Zapoteken Taladzi hieß, gab es aber eine Reihe weiterer Sportarten, die bisher kaum bekannt waren. Manche, wie die Gladiatorenspiele, zeichneten sich nicht gerade durch Fairplay aus. Ein Gefangener mußte, auf einem runden Podest stehend, an einem Fuß gefesselt, der Reihe nach gegen sechs besser bewaffnete Gegner kämpfen. Siegte er, wurde ihm die Freiheit geschenkt, unterlag er, wurde er sofort geopfert, was bedeutete, daß ihm von den Priestern mit einem Obsidianmesser die Brust geöffnet und das zuckende Herz aus dem Körper herausgerissen wurde.

Wie wir aus einigen der wenigen der Vernichtung entgangenen Kodices, aber auch von Darstellungen in manchen Ruinen wissen, war der Schwimmsport und auch das Wasserspringen verbreitet. Jene kühnen Indios, die sich heute über 30 Meter tief in eine schmale Felsschlucht ins Meer bei Acapulco stürzen, sind legitime Nachfahren der präcolumbischen „Kunstspringer“. Beliebt waren auch Regatten in Kanus, die über mehrere Kilometer führten.

Auch die berühmten Tarahumara und Yaki-Indianer, die enorme Strecken im Dauerlauf zurücklegen und dazu noch eine kleine Holzkugel vor sich herkicken, dürften sportliche Jünger eines emanzipierten Kultes sein.

Für die Kurzstreckenläufe wurde im alten Mexiko offenbar schon der Tiefstart erfunden, der nicht einmal den Griechen in der Antike eingefallen war. Diese starteten ja stehend, vornübergebeugt, indem sie sich in den beiden Startrillen mit den Füßen abdrückten. Der Tiefstart erlaubt aber eine viel günstigere Krafteinwirkung in der Laufrichtung (siehe Abbildung).

Figuren von Trapezkünstlern, Akrobaten und besonders von Ringkämpfern vervollständigen unsere Kenntnis vom altmexikanischen Sport, der sich heute viel reichhaltiger und vielgestaltiger präsentiert als ursprünglich vermutet wurde. Manche Ähnlichkeiten zu den frühen abendländischen Leibesübungen zeigen, wie auch die Entwicklung des Sports als Teil einer Weltkultur in parallel gerichteten Phasen verläuft.