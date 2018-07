Inhalt Seite 1 — Unverschämt statt vernünftig Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der Bergbau stellt neue Forderungen. Doch wer auf Kosten des Steuerzahlers lebt, hat das Recht verloren, Bedingungen zu stellen.

Nun ist das Maß voll. Seit einem Jahrzehnt zehrt der Kohlenbergbau von den Alimenten des Staates. Seit Jahren versickern Milliarden-Subventionen ohne jeden sichtbaren Erfolg in den Gruben an der Ruhr. Seit langem werden die deutschen Energiepreise mit Rücksicht auf die Notlage der Kohle, aber zum Schaden der Verbraucher und der Industrie, künstlich hochgehalten. Dennoch sperrt sich der Bergbau immer noch zäh gegen die unvermeidliche Neuordnung im Revier.

Sah es vor kurzem noch so aus, als ob die Verhandlungen über die Ruhrkohle AG, die Einheitsgesellschaft aller bisherigen Zechengesellschaften im Revier, endlich zum Abschluß kämen, so ist diese Hoffnung jetzt erneut enttäuscht worden. Mit immer neuen Forderungen, mit Verfassungsklagen und juristischen Spitzfindigkeiten verzögern die Besitzer der, Bergwerksunternehmen die Unterzeichnung des Vertragswerkes. Sie möchten sich den Verzicht auf ihre unrentablen Betriebe vom Steuerzahler so hoch wie möglich honorieren lassen.

Dazu ist ihnen jede auch nur halbwegs brauchbare Begründung recht. Und bei jeder leichten Besserung der Absatzlage wächst die Zahl derer, die ihren Entschluß, sich der Ruhrkohlen AG anzuschließen, noch einmal gründlich überdenken möchten.

Praktiker wie Politiker haben in der Vergangenheit gleichermaßen versagt. Die Geschichte der deutschen Energiepolitik ist ein trauriges Beispiel dafür, daß man in diesem Lande immer noch nicht gelernt hat, in die Zukunft zu denken. Statt dessen konzentrierte man sich in Bonn und Essen auf die Konservierung eines Wirtschaftszweiges ohne Chancen. Das geschah oft genug zum Schaden der Wachstumsindustrien. Auch die Entwicklung der Kernenergie wurde durch diese unvernünftige Politik stark behindert.

Gewiß, an der Ruhr wurden durch die zahlreichen Stützungsmaßnahmen für die Kohle einige zehntausend Arbeitsplätze noch für ein paar Jahre gerettet. Wie viele neue, krisensichere Arbeitsplätze durch diese kurzsichtige Erhaltungspolitik verlorengingen, kann niemand sagen.

Heute ist es der Traum jedes Kommunal-, Politikers, die Industriestruktur seiner Gemeinde durch die Ansiedlung eines großen Chemieunternehmens zu verbessern. Doch dieser Traum bleibt auch dann oft unerfüllt, wenn interessierten Firmen günstiges Industriegelände, qualifizierte Arbeitskräfte und gute Verkehrsverbindungen geboten werden können. Die Verhandlungen scheitern meist an den hohen Energiepreisen. Die Pläne des französischen Chemiekonzerns Pechiney beispielsweise, im Raum Stade ein großes Aluminiumwerk zu errichten, sind nicht zuletzt an dieser Frage gescheitert. Die Franzosen entschieden sich für das holländische Vlissingen.