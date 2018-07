Von Konrad Zweigert

Deutschland erlebte vor fünfzig Jahren einen revolutionären Umsturz. Sind wir etwa heute schon im Begriff, dergleichen zu erleben, und sind wir vielleicht veranlaßt, die Rolle des Richters unter ganz neuen Aspekten zu sehen? Die intensiven kritischen Aktionen in Wort und Tat, die sich heute gegen die Justiz richten, ereignen sich nicht nur bei uns, sondern auch in Österreich und Italien, weniger in Frankreich, dafür aber besonders heftig in England und in den Vereinigten Staaten.

Darüber erstaunt zu sein, wäre nur dann gestattet, wenn unsere Gesellschaft noch dieselbe wäre wie etwa im Jahre 1949. Die Entwicklung von Naturwissenschaft, Technik und Industrie hat einen stürmischen Charakter angenommen, der Wertkonflikte schafft und Ängste vor schon beginnenden und künftig wachsenden Manipulationen des menschlichen und gesellschaftlichen Lebens aufkommen läßt. Man denke nur an die antihumanen Möglichkeiten, die in der Atomkraft, in der elektronischen Datenverarbeitung und in den Ergebnissen der modernen Biologie liegen. Solchen Ängsten, wo sie in der Sorge um Humanität und individuelle Freiheit wurzeln, dürfen wir nicht à priori verständnislos und ablehnend gegenüberstehen. Daß Planungen und Steuerungen großen Stils nötig sein werden, ist vorauszusehen; daß bis zur geistigen Bewältigung der neuen Lage Fehlplanungen, Ungleichgewichtigkeiten, Rückschläge und Katastrophen nicht ausbleiben; ist wahrscheinlich.

Kurz: ein unvermeidliches Maß an Instabilität ist die Signatur der modernen Gesellschaft. Wie lange, das wissen wir nicht. Man darf sich also über Unruhe nicht wundern. In dieser Lage kann die Vorstellung entstehen, daß der Richter eine gleichsam professionell konservative Gruppe repräsentiere – in einer durch die Unabhängigkeit geschützten Sphäre der Isolation und einer Neubesinnung unzugänglich.

Was auch immer an solchen Vorstellungen richtig oder verfehlt sein mag; eine instabile Gesellschaft stellt den Richter vor schwere und vielleicht ganz neue Aufgaben. Wollte man die Tragkraft, die das richterliche Wirken von Urzeiten bis heute bestimmt hat, in einem kurzen Satz zusammenfassen, so ist das Charisma, die Heiligkeit, die in das richterliche Wirken gelegt war, immer mehr abgebaut worden – bis hin zu der Gefahr, daß der Richter zum bloßen Rechtstechniker wird.

In der modernen Gesellschaft ist der Richter auf der andern Seite bedeutsamer denn je zuvor. Eine moderne Gesellschaft dürstet nach dem Richter; nicht kraft der Heiligkeit seines Spruchs – sie ist dahin; nicht in Erwartung einer vollendeten Rechtstechnik, die, wo sie in Standardfällen gebraucht wird, ohnehin schon bald einem Computer anvertraut werden kann. Die moderne Rolle des Richters ist auch nicht die eines Rächers oder eines Wissers von Dogmen, nicht die einer „sozialen Reparaturwerkstatt“, sondern vielmehr die eines „social engineer“, eines Baumeisters, eines Architekten der Gesellschaft. Es gibt, wie ich meine, Mittel und Wege, damit der Richter diese Aufgabe besser erfüllen kann als heute und damit diese – vielleicht für viele noch nicht erkennbare – Rolle des Richters sinnfälliger sichtbar wird.

Mit der Kampagne gegen die Justiz, die von radikalen jungen Leuten der sogenannten APO organisiert wird, kann man sich geistig nicht auseinandersetzen, weil hinter dieser kleinen Minderheit – es wäre bitter unrecht, sie mit den Studenten zu identifizieren – kein Geist, Ziel oder Programm steht, sondern nur die dumpfe und unreflektierte Absicht, unser ganzes Justiz- und Rechtssystem zu zerstören. Hier wird keine Meinung geäußert, die unter dem Schutz des Artikel 5 des Grundgesetzartikels stünde, sondern linksfaschistischer Terror praktiziert, der mit staatlichen Mitteln abzustellen ist.