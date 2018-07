Inhalt Seite 1 — Vor einem Börsenfrühling in Wien? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Auf der Suche nach „unterentwickelten“ Börsen scheint das internationale Kapital jetzt die österreichischen Aktien entdeckt zu haben. Im Januar verzeichnete die Wiener Börse eine überraschende Geschäftsbelebung. Sie ging auf Rechnung ausländischer Anleger, und sie kam vor allem aus der Schweiz. Ob die Käufe auf Rechnung Schweizer Bürger vorgenommen wurden, oder ob die Schweiz – wie schon so oft – nur als Drehscheibe für internationales Kapital benutzt wurde, ist eine Frage, die in diesem Zusammenhang wenig Bedeutung besitzt. Die deutschen Kreditinstitute waren an der Januarbelebung kaum beteiligt, ebensowenig die Österreicher selbst. Neuerdings scheinen die deutschen Banken österreichische Aktien in ihre Empfehlungen einzubeziehen.

Der Optimismus gründet sich in erster Linie auf günstige Konjunkturaussichten. Die Zuwachsraten der Industrieproduktion werden größer, daran hat auch die .Investitionsgüterindustrie einen angemessenen Anteil. Mit Verspätung hat Österreich Anschluß an den deutschen Konjunkturaufschwung gefunden. Wiener Börsianer meinen, daß sich das in diesem Jahr auch in höheren Unternehmensgewinnen niederschlagen wird.

Diese können. erst im kommenden Jahr in höheren Dividenden niederschlagen. Wenn aber schon 1969 mit steigenden Ausschüttungen zu rechnen ist, dann wird dies eine Folge des jetzt auch in Österreich geltenden gespaltenen Körperschaftsteuersatzes (für ausgeschüttete Gewinne auf die Hälfte ermäßigt) sein. Zahlreiche österreichische Aktiengesellschaften sollten in der Lage sein, für 1968 eine Dividende auszuschütten, die ihre Papiere – von der Barrendite her gesehen – auch international wettbewerbsfähig macht.

Manche Leute wundern sich, daß die in Österreich im Gange befindliche Gratisaktienwelle bisher zu keiner nennenswerten Geschäftsbelebung an der Börse geführt hat. Es besteht aber keine Veranlassung enttäuscht zu sein, denn Gratisaktien sind für den Aktienbesitzer nur dann ein Vorteil, wenn sich nach der Ausschüttung auf das gesamte investierte Kapital eine bessere Rendite ergibt. Wenn aber nicht nur das Kapital, sondern auch die Dividenden „gesplittet“ werden, ist der Aktienbesitzer durch Gratisaktien weder reicher noch ärmer geworden.

Ein guter Ausgangspunkt für steigende Kurse bildet das Kurs-/Gewinnverhältnis. Auf der Basis der 1968er Gewinne stellt es sich auf 11. Wenn man 15 bis 16 als normal ansieht, müßte in österreichischen Aktien eine gewisse Kursreserve vorhanden sein. Dies um so mehr, als – wie schon gesagt – in diesem Jahr mit höheren Unternehmensgewinnen zu rechnen ist.

Wie ist nun die markttechnische Situation an der Wiener Börse? Der Index der „Creditanstalt Bankverein“ lag am Jahresbeginn 1968 bei 55,37; seinen Jahreshöchststand erreichte er mit 56,71, seinen Tiefststand mit 52,56. Das Jahresende 1968 brachte einen Aktienindex von 53,29, er lag also um etwa 3,8 Prozent unter dem Stand vom Jahresbeginn. In dem international interessanten Börsenjahr 1968 hat die Wiener Börse praktisch geschlafen.

Das mag unter anderem daran liegen, daß der österreichische Kurszettel keine Zugpferde hat. Es fehlen die dynamischen Unternehmen, es fehlte aber bisher auch der Wille der Banken, ihre Kundschaft für Aktien des eigenen Landes zu interessieren. Sicher hat dabei eine Rolle gespielt, daß Österreich viele Jahre hindurch eine Wirtschaftspolitik betrieben hat, die – bestimmt durch eine schwarz-rote Koalition – nicht gerade kapitalfreundlich war. Die österreichische Volkspartei hat in letzter Zeit das Ruder vorsichtig herumzuwerfen versucht. Sie fördert bei Investitionen die Konzentration, außerdem soll der Kapitalmarkt künftig mehr als bisher der privaten Wirtschaft zur Verfügung stehen.