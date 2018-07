Jeder muß sich für das Alter versichern; wer es nicht tut, sollte vom Staat dazu gezwungen werden

Noch am Anfang der sechziger Jahre gehörte einiger Mut dazu, die Meinung zu vertreten, daß auch die Marktwirtschaft eines gewissen Maßes an Vorausschau und Planung nicht entbehren könne. Heute haben wir eine mittelfristige Finanzplanung, heute arbeitet die Wirtschaftspolitik mit mittelfristigen Zielprojektionen; und wohl niemand behauptet heute noch ernsthaft, daß damit der Infiltration kommunistischer Ideen in unsere freiheitliche Gesellschaftsordnung Tor und Tür geöffnet werde.

So schnell also ändern sich die Zeiten, was die Auffassung von der Wirtschaft angeht. Und fast noch schneller scheinen sie sich nun offenbar auch auf jenem Gebiet zu ändern, auf dem ideologische Verhärtungen seit jeher jeder evolutionären Weiterentwicklung hartnäckig im Weg standen – auf dem Terrain der Gesellschaftspolitik.

In der vergangenen Woche hat die Bundesregierung den Bundestag wissen lassen, daß sie nach wie vor die Öffnung der gesetzlichen Rentenversicherung auch für die Selbständigen und die freien Berufe für erforderlich halte. Die vorbereitenden Arbeiten sollen nun so zügig vorangetrieben werden, daß wenigstens am Anfang der nächsten Legislaturperiode in dieser immer wieder verschobenen Sache Nägel mit Köpfen gemacht werden könnten.

Nun, Willensbekundungen dieser Art sind nicht neu. Schon seit Jahr und Tag wird von dem Ausbau der Rentenversicherung zu einer alle Bevölkerungskreise umfassenden Volksversicherung gesprochen. Seit Dezember 1967 steht die Bundesregierung gegenüber dem Bundestag sogar ausdrücklich im Wort, „baldmöglichst“ einen Gesetzentwurf vorzulegen.

Neu ist aber, daß die emotionalen Entladungen, die die Ausweitung der gesetzlichen Rentenversicherung auf Bevölkerungsgruppen, die ihr bis dahin nicht angehörten, in der Vergangenheit regelmäßig begleitet haben, dieses Mal so gut wie ausgeblieben sind.

Wie war es noch vor einem guten Jahr, als die Versicherungspflicht für alle Angestellten obligatorisch wurde? Der Sturm der Entrüstung aus dem konservativen Lager kannte keine Grenzen.