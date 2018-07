Die deutsche Börse hat wieder einmal eine Berlin-Krise. Mehr als man zunächst angenommen hatte, zehrt der östliche Druck an den Nerven der Aktienbesitzer. An den Verkäufen sind nicht nur ausländische Finanzkreise, daran ist auch der deutsche Berufshandel beteiligt. Die ungewöhnliche Schärfe, mit der die Sowjetunion auf die nach Berlin einberufene Bundesversammlung reagiert hat, veranlaßte auch Banken zur Verminderung ihrer Handelsbestände. Nach dem Zeitplan der Börse wird die Krise – gemessen an den Aktienkursen – ihren ersten Höhepunkt beim Nixon-Besuch in Berlin erreichen. Bis dahin, so meinen die ganz Schlauen, kann man ruhig verkaufen. Nahezu übereinstimmend ist man jedoch davon überzeugt, daß der größte Teil der bis dahin eingetretenen Kurseinbußen nach der Bundespräsidentenwahl rasch wieder aufgeholt werden wird. Denn eine weltweite Krise hält jedermann für ausgeschlossen.

Unter der Berlin-Schwäche hatten besonders die Standardwerte zu leiden. Hier waren auch die ersten Auslandsabgaben zu beobachten. Hinzu kommt, daß sich gerade mit diesen Papieren der seriöse Berufshandel reichlich eingedeckt hatte. Nach den hausseartigen Sonderbewegungen in einigen Spezialpapieren waren die Aktien der Großchemie, der Elektroindustrie und der Großbanken vom analytischen Standpunkt her offensichtlich unterbewertet. Die Berlin-Krise machte dem Berufshandel einen Strich durch die Rechnung. Statt teurer zu werden, wurden die „blue chips“ des deutschen Aktienmarktes, noch billiger. Um zu retten, was zu retten war, wurden sie rasch auf den Markt geworfen.

Und wie steht es mit den Aktien Berliner Unternehmen? Die klassische Berlin-Aktie ist Bekula (Berliner Versorgungsunternehmen). Sie lag bislang prozentual weniger unter Druck als die Standardwerte des deutschen Aktienmarktes. Ihre Stabilität ist aber insofern nicht erstaunlich, da das Papier ohnehin mit 210 Prozent vergleichsweise niedrig bewertet wird. Es bringt immerhin eine Barrendite von 5,7 Prozent. Schultheiss-Aktien haben sich bislang gut behaupten können. Aber sie sind keine glasklaren Berlin-Papiere mehr, denn Schultheiss hat sich in den letzten Jahren immer mehr nach dem Westen orientiert. K. W.