Im städtischen Unterkunftsheim für Männer an der Pilgersheimer Straße, kurz Obdachlosenasyl genannt, wird ordentlich Buch geführt. Auf der Karteikarte, die den Namen „Otto Flinkenflügel“ trägt, ist seit vergangener Woche der Eintrag: „Laut Presse unter komischen Umständen verstorben.“ Komisch ist dabei gewiß nicht im Sinn von belustigend gemeint.

Otto Flinkenflügel, 61, mag ein notorischer Faulenzer, ein Alt-Hippie, ein schon seit langem kranker Mann gewesen sein; oder ein ordentlicher Mensch, der durch irgendeinen Schicksalsschlag auf die sogenannte schiefe Bahn gekommen ist. Niemand weiß es genau. Ein Bösewicht oder gar ein Krimineller war er bestimmt nicht. Denn sonst wäre er erfaßt, registriert, untersucht und ärztlich behandelt worden. Und wahrscheinlich würde er dann heute noch am Leben sein. Im Gefängnis hätte niemand zu ihm gesagt: „Verschwinden Sie. wir können Sie hier nicht brauchen!“

„Hier können Sie nicht bleiben, verschwinden Sie!“ – das war eine Redewendung, die Otto Flinkenflügel in seinem Leben immer wieder zu hören bekam. Zuletzt in der Zweiten Medizinischen Universitätsklinik zu München. Acht Stunden später war er tot. Kurz darauf hat sich der Oberstaatsanwalt in den Fall Flinkenflügel „eingeschaltet“. Will er einen Arzt wegen eines Vergehens der unterlassenen Hilfeleistung anklagen – oder unsere Gesellschaftsordnung?

Die letzte Phase im Leben des Otto Flinkenflügel begann damit, daß ihn ein Rot-Kreuz-Sanitäter nachts in völlig erschöpftem Zustand im Hauptbahnhof auffand und dafür sorgte, daß er in die Klinik gebracht wurde. Der diensthabende Arzt Dr. R. hielt ihn schlicht für betrunken und wies Flinkenflügel die Tür. Doch der „Betrunkene“ wollte (oder konnte) nicht gehen. Daraufhin ließ ihn der Arzt um halb fünf Uhr früh von der Funkstreife „entfernen“. Die Polizisten („Der Mann roch nach allem möglichen, nur nicht nach Alkohol“) beobachteten Flinkenflügel auf der Straße, wie er sich in einer Hausnische niederließ und sitzen blieb. Es war sehr kalt.

Nun redeten die Funkstreifenmänner noch einmal mit dem Arzt, er möge doch den armen Kerl da draußen im Krankenhaus unterbringen. Vergebens. Dr. R. wiederholte: Der Mann sei weder krank noch so betrunken, daß er in der Klinik bleiben könne. Um den Mann wenigstens in Schutzgewahrsam nehmen zu können, baten die Polizisten schließlich um eine Haftfähigkeitsbescheinigung. Die stellte Dr. R. aus. Auch in der warmen Zelle eines Polizeireviers führte sich Flinkenflügel keineswegs wie ein Betrunkener auf; er redete „wirres Zeug“, wurde völlig apathisch, hatte kaum noch Puls. Am späten Vormittag ließ ihn die Polizei in die Poliklinik bringen, zehn Minuten später starb er.

Die Obduktion ergab: „Darmblutungen, hervorgerufen durch ein Darmgeschwür, das in unregelmäßigen Abständen aufbrach.“