Inhalt Seite 1 — Wie starb John F. Kennedy? Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Gerd Ruge

Phantasiegespinst oder Wahrheit? Seit Jahren behauptet der ehrgeizige Staatsanwalt Jim Garrison in New Orleans, der Warren-Bericht über den Kennedy-Mord von Dallas sei falsch. Der Präsident sei nicht von dem Einzeltäter Lee Harvey Oswald erschossen worden, sondern im Kreuzfeuer mehrerer Scharfschützen gefallen. New Orleans, im Feburar

Clay Shaw spielt nur noch eine Nebenrolle. Früher oder später, irgendwann in den nächsten drei Monaten, muß die Jury entscheiden, ob er Lee Harvey Oswald kannte, ob er mit ihm über die Möglichkeit, John F. Kennedy zu ermorden, gesprochen hat und ob dieses Gespräch in irgendeinem Zusammenhang mit dem Mord von Dallas stand.

Für Staatsanwalt Jim Garrison freilich ist der Fall Shaw nur ein Instrument, jenen Bericht der Warren-Kommission aus den Angeln zu heben, der den Einzelgänger Oswald als Attentäter von Dallas ausgab. Schon hat Garrison im Gerichtssaal den Amateurfarbfilm von der Ermordung Kennedys vorführen können, den die Zeitschrift Life bisher mit Hinweis auf ihre Exklusivrechte unter Verschluß hielt; schon sind FBI-Experten vorgeladen und von ihrer Schweigepflicht entbunden worden, die sich anderen Kritikern bisher nicht zu stellen brauchten; schon hat ein Bundesrichter in Washington das Nationalarchiv angewiesen, Garrison das Beweismaterial der Warren-Kommission zugänglich zu machen, und zwar alles: von Oswalds Gewehr über Kennedys Hemd bis zu den Röntgenaufnahmen und Photos des Toten und seiner Verletzungen. Aber kommt es wirklich zu einer kritischen Revision des Warren-Berichts?

Der Staatsanwalt Jim Garrison ist ein erfolgreicher Mann, der sich rühmt, noch mit jeder Mordanklage durchgekommen zu sein. Unter den Juristen von New Orleans war er immer umstritten, unter den Wählern von Louisiana kaum. Bei einer Popularitätsumfrage erschien sein Name kürzlich an dritter Stelle, hinter dem des Gouverneurs und des Senators Long. Das ist wichtig, denn in New Orleans wird man zum Staatsanwalt gewählt wie anderwärts zum Bürgermeister – in der Tat waren Ankläger Garrison und Verteidiger Dymond vor acht Jahren Gegner im Kampf um dieses Amt.

Garrison, der im Wahlkampf als Fernsehstar entdeckt worden war, wurde volkstümlich durch aufsehenerregende Razzien im Vieux Carté, dem altfranzösischen Vergnügungsviertel von New Orleans, und durch seinen Feldzug gegen Prostituierte, Homosexuelle und Rauschgiftsüchtige. Dabei kam er mit der Richterschaft in Konflikt, die seine Methoden kritisierte – woraufhin er die Richter in Bausch und Bogen der Korruption bezichtigte; das brachte ihm wiederum eine Verurteilung wegen Verleumdung ein, die später aus technischen Gründen aufgehoben wurde. In New Orleans meinte man, Garrisons politischer Stern sei im Sinken, als er vor zwei Jahren verkündete, er habe den Mordfall John F. Kennedy gelöst – und zwar anders als die Warren-Kommission.

Die Methoden, mit denen er seine Untersuchungen führte, wurden von vielen Seiten kritisiert. Zum Teil ließ er sie von einer Gruppe reicher Geschäftsleute finanzieren, die sich nach einer beliebten Unterhaltungssendung des Fernsehens Truth or Consequences nannte. Zeugen, die von seinen Mitarbeitern verhört worden waren, beschuldigten Garrisons Leute später, sie hätten sie kaufen oder zu falschen Aussagen erpressen wollen. Tonbandaufnahmen solcher Gespräche verschwanden; angeblich wurde der Staatsanwaltschaft ein Teil ihres Beweismaterials gestohlen.