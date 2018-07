Der Mann, der das Wort Pop er- oder vielmehr gefunden hat, heißt Lawrence Alloway. Fragt man ihn, wer denn wiederum die Pop Art er- oder gefunden habe, erhält man ohne Zögern zur Antwort: Eduardo Paolozzi.

Alloway muß es wissen. Er verdankt zwar seinen markenartikelhaft knappen und wirksamen Ausdruck einer Photocollage von Richard Hamilton, aber als allererster habe tatsächlich Paolozzi Fundstücke aus dem banalen Alltag der Kunst wiedereinverleibt, knappe zehn Jahre nach dem Tod von Kurt Schwitters.

Paolozzi hat dies vorwiegend in Plastiken getan, in deren Gipsentwürfen man Zahnräder, Flaschenkorken, Spielzeugautos und wer weiß was noch alles verarbeitet fand, als Abdruck und in natura. Er wurde als Bildhauer bekannt, der später in die Nähe Anthony Caros geriet und der nicht nur Pop, sondern auch die jüngste englische Plastik mit angeregt hat (wie die Ausstellung beweist, die im Württembergischen Kunstverein in Stuttgart noch bis zum 9. März zu sehen ist).

Den Druckgraphiker Eduardo Paolozzi, der bislang nur wenig beachtet wurde, stellt nun Michael S. Cullen in seiner Berliner Galerie Mikro vor. Wie schon im Dezember bei David Hockney geschieht dies in Form einer Gesamtausstellung, die von einem ersten Oeuvre-Katalog begleitet wird.

Cullen darf als Erfinder dieser Methode gelten: Man nehme ein international bekanntes As, trage seine bisherige Druckgraphik komplett zusammen, veröffentlichte dazu einen Katalog in englischer Sprache, der als vorläufiges Werkverzeichnis gelten kann, und warte ab, was geschieht. Bei Hockney geschah allerhand. Für über 50 000 Mark konnte Cullen an deutsche Sammler und Museen verkaufen, ein Umsatz, von dem andere Berliner Galeristen nur träumen. Dazu übernahm, keine geringe Ehre, die Londoner Tate Gallery Ausstellung wie Katalog. Die Kasse stimmte, und was der aktive junge Amerikaner an Reputation gewann, läßt sich in Geldeswert überhaupt nicht abschätzen. Man kann mit guten Ideen also auch auf einem schier aussichtslosen Kunstmarkt wie dem Berliner durchaus noch einiges erreichen.

Doch zurück zu Paolozzi, der im Gegensatz zu Hockney kein junger Mann mehr ist. Das druckgraphische Werk des 1924 als Sohn italienischer Eltern in Edinburg geborenen Schotten ist freilich vergleichsweise schmal geblieben, 44 Blätter sind es, ausnahmslos Serigraphien, die Cullen, diesmal in Zusammenarbeit mit der Petersburg Press, London, vorweisen kann.

Die frühesten Arbeiten, ein „Automobiler Kopf“ von 1954 und eine „Stehende Figur“ von 1958, erinnern an die Fundstück-Plastiken aus den gleichen Jahren. Im Umriß eines menschlichen Kopfes und einer Figur zeichnen sich eincollagierte Details aus der Maschinenwelt ab, Räder, Triebwellen, Motoren – Roboterwesen.