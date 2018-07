Richard Nixon kommt nicht nur der Europäer wegen auf den alten Kontinent. In Paris will er sich an Ort und Stelle nach den Aussichten der Vietnam-Gespräche erkundigen. Nach seiner Rückkehr kann Nixon seine Eindrücke von der „Pariser Front“ mit den Expertisen seiner zivilen und militärischen Ratgeber vergleichen; vorher ist keine entscheidend neue Initiative von den Amerikanern zu erwarten. Das gleiche gilt für den südvietnamesischen Alliierten und für die andere Seite: Auch dort muß der künftige Kurs erst noch festgelegt werden. Vizepräsident Ky und sein Gegenspieler Le Duo Tho sind zur Bestandsaufnahme in ihre Hauptstädte zurückgekehrt.

Von den Plenarsitzungen darf man sich vorerst nichts versprechen. Die Tonart hat sich dort von Mal zu Mal verschärft. Aber die Beleidigungen, die zwischen den drei vietnamesischen Delegationen ausgetauscht werden, können nicht darüber hinwegtäuschen, daß alle den Frieden ansteuern und auch Konzessionen im Köcher halten. Zum Tet-Neujahrsfest bedachten sie sich, ehe die Schimpfkanonaden einsetzten, gegenseitig mit guten Wünschen – das macht hoffen.

Ein weiterer Lichtblick: Die von den Alliierten mehrmals vorausgesagte neue Offensive des Vietcong am Tet-Neujahrstag ist ausgeblieben. Niemand zweifelt, daß die Streitkräfte Hanois und der NLF imstande wären, abermals nach Saigon einzudringen oder für etliche Tage eine Provinzhauptstadt einzunehmen, wo sie eine Gegenregierung ausrufen könnten. Dieser Schlag mag immer noch folgen, aber es gibt doch zu denken, daß die Befreiungsfront angeboten hat, die von ihr einseitig ausgerufene siebentägige Feuerpause zu verlängern. Der Hauptkampf wird derzeit in Südvietnam im stillen ausgetragen – auf dem politischen Feld.

Die Tet-Offensive vor einem Jahr hatte unter anderem den Zweck, die Stadtbewohner von der allgegenwärtigen Präsenz der Befreiungsarmee zu überzeugen und ihnen das trügerische Gefühl der Sicherheit zu rauben. Nicht überall ging diese Rechnung auf. Die Zerstörungen in den Wohnvierteln, die schweren Verluste der Zivilbevölkerung, die Exekutionen, das alles hat bei vielen Bürgern, etwa in der Kaiserstadt Hué, die Abneigung gegen die NLF ebenso groß werden lassen wie gegen die Amerikaner. Darum, wird es eher geduldiger Agitation als neuer Offensiven bedürfen, wenn die NLF diese Schichten des Volkes für die eigene Sache gewinnen will. K. H. J.