Internationaler Rentenfonds

Im ersten Anlauf will der Deutsche Investment-Trust, Tochtergesellschaft der Dresdner Bank, für seinen jetzt aufgelegten Internationalen Rentenfonds eine Summe von rund 100 Millionen Mark zusammenbringen. Ziel des Fonds ist es, eine höhere Rendite zu erwirtschaften, als es die übrigen in der Bundesrepublik aufgelegten Fonds für festverzinsliche Werte können. Zu diesem Zweck will die Verwaltung eine sehr bewegliche Anlagepolitik treiben und die unterschiedliche Zinsentwicklung an den Finanzzentren der Welt nutzen. Um neben einer festen Verzinsung auch gute Wertentwicklungsmöglichkeiten zu bieten, sollen auch Wandelanleihen und Bezugsrechte hierauf angeschafft werden. Es ist beabsichtigt, zunächst vorwiegend Mark-Anleihen ausländischer Emittenten zu erwerben, deren Zinsen auch von Ausländern kuponsteuerfrei vereinnahmt werden können. Der Besitz von Zertifikaten des Internationalen Rentenfonds kann Ausländern deshalb nicht als Umgehung der deutschen Kuponsteuer angekreidet werden.

LIAG – heiße Spekulation

Zahlreiche Leute sind Besitzer von Aktien der Liberian International American Comp. (LIAG); aber wenige wissen, was die Gesellschaft produziert und was sie treibt. Deshalb ein Kurzporträt: Der Sitz des Unternehmens ist New Jersey (USA). Angeblich besitzt die LIAG eine auf 70 Jahre befristete Abbaukonzession in Liberia. Im Rahmen ihrer Explorationsarbeiten soll die LIAG eine der größten Lagerstätten für Eisenerz entdeckt haben. Da sie rund 150 Kilometer vom nächsten Hafen entfernt liegen, bedarf es umfangreicher Investitionen, um den Abbau wirtschaftlich zu gestalten. Das Gründungskapital – in den Händen eines internationalen Konsortiums – ist unlängst von 810 000 auf eine Million Aktien aufgestockt worden. Dabei wurden die neuen Aktien zu 25 Dollar in Europa placiert. Danach folgte ein Split im Verhältnis 5:1. Durch massive Empfehlungen ist der Kurs von fünf auf sieben Dollar heraufgezogen worden. Später fiel er auf fünf Dollar zurück. Es bleibt abzuwarten, ob die Empfehlungen gezielt „gemacht“ wurden, um die Kapitalerhöhung zu erleichtern, oder ob die Aussichten der LIAG tatsächlich so gut sind, wie ihre Propagandisten behaupten. Insgesamt eine hochspekulative Sache!

Mit den Spesen humaner

Die Reader’s Digest Anlagevermittlung GmbH, Frankfurt/Main, hat als erste ausländische Investment-Verkaufsgesellschaft in der Bundesrepublik auf das neue, noch in der Beratung befindliche Gesetz über den Vertrieb ausländischer Fonds-Anteile reagiert. Bei Sparprogrammen für. ihren Loomis-Sayles Capital Development Fund gibt sie sich mit einem Vorspesenabzug von 33 1/3 Prozent zufrieden, während die anderen Auslandsfonds auf einem Vorspesenabzug von 50 Prozent bestehen. Beim Loomis-Sayles-Sparprogramm mit 10-, 15- und 20jähriger Laufzeit wird außer der Verkaufsprovision von maximal 8,5 Prozent keine weitere Gebühr berechnet.