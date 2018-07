FÜR LESER, denen Österreich nicht gleichgültig ist und die dieses Land vielleicht sogar bewundern oder geringschätzen, lieben oder verabscheuen –

Hilde Spiel: „Rückkehr nach Wien“ – Tagebuch 1946; Nymphenburger Verlagshandlung, München; 155 S., 14,80 DM.

ES ENTHÄLT ein rekonstruiertes Tagebuch, in dem Hilde Spiel ihre Wiederbegegnung mit der Vaterstadt Wien darstellt; nach zehnjährigem Exil war sie dort Anfang 1946 einige Wochen als britische Kriegskorrespondentin tätig.

ES GEFÄLLT mir dieses Buch, weil es geistreich und belehrend, exakt und charmant zugleich ist. Hier bewährt sich Hilde Spiel als Journalistin und Essayistin, als Erzählerin und Reporterin, als Psychologin und Historikerin. Sie informiert knapp, sie charakterisiert liebevoll, sie berichtet sachlich, sie kommentiert zurückhaltend und taktvoll. So konnte gelingen, was über den Wert derartiger Bücher entscheidet: die Verbindung des Persönlichen mit dem Allgemeinen. Die Auseinandersetzung mit der Epoche enthält natürlich auch Elemente eines Selbstporträts und einer Autobiographie, die private und gelegentlich fast intime Konfession und die zeitgeschichtliche Dokumentation bilden eine so selbstverständliche wie überzeugende Einheit. Auch die vorzüglich skizzierten Randfiguren lassen eine solche Synthese erkennen: Ihre individuellen Lebenswege verdeutlichen ein Stück Welthistorie. Und während sich die meisten Schriftsteller von der Tagebuchform zur Weitschweifigkeit und zur Redseligkeit verleiten lassen, scheint mir in der „Rückkehr nach Wien“ keine einzige Seite überflüssig zu sein. Diese Prosa ist so prägnant wie anmutig und souverän. Marcel Reich-Ranicki