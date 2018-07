Zeitungsanzeigen von Finanzmaklern, in denen Kapitalgebern Abschreibungsmöglichkeiten von 300 Prozent und mehr offeriert werden, erregten die Neugier des CDU-Abgeordneten Rawe. Im Haushaltsausschuß des Bundestages erkundigte er sich nach den Auswirkungen dieser Anzeige.

Mit diesem Angebot übertreffen die Finanzmakler sogar noch die Baulöwen von Berlin, die gemeinhin 275 Prozent Abschreibung anbieten. Das lukrative Geschäft bietet die deutsche Seeschiffahrt.

Ansatzpunkt ist die Bestimmung über Sonderabschreibungen für Handelsschiffe nach § 82 f der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung. Danach dürfen im ersten Jahr über die Regelabschreibung von 7 Prozent hinaus zusätzlich 30 Prozent der Baukosten von den Einkünften abgesetzt werden, bevor die Steuer berechnet wird. Nun sind für den Bau von Seeschiffen ohnehin nur 30 Prozent Eigenkapital erforderlich, 70 Prozent der Baukosten werden mit Fremdmitteln finanziert. Die Abschreibungen erfolgen aber auf den gesamten Anschaffungswert. Für den Kapitalgeber kann sich dadurch bei einer Steuerhöhe von 200 000 Mark im ersten Jahr eine Steuerersparnis von 100 000 Mark ergeben.

Niemand kann heute sagen, wie viele Millionen Mark durch diese legale Steuerflucht bereits in die Schiffahrt geflossen sind. Kenner der Materie behaupten, die Kapitalgeber seien „hauptsächlich“ Ärzte.

Für die Reedereien birgt diese Kapitalbeschaffung allerdings ein kaum kalkulierbares Risiko, falls das Unternehmen nicht die zusätzlich erwartete Rendite erbringt. Wenn die Kommanditisten nach Ablauf von fünf Jahren ihre Anteile kündigen, dürften nur wenige deutsche Reeder in der Lage sein, diese Anteile auszuzahlen.

Weder das Bundesverkehrsministerium noch der Verband Deutscher Reeder haben allerdings einen Einfluß auf die Planung. Niemand kann sagen, ob die jetzt mit Steuerbegünstigungen finanzierten und gebauten Schiffe notwendig sind und der Marktlage der nächsten zehn Jahre entsprechen. So könnte eines Tages der Fall eintreten, daß die betroffenen Reeder in Bonn an der Klagemauer stehen und Abwrackprämien für die deutsche Seeschiffahrt fordern, um die Struktur der deutschen Handelsflotte zu verbessern.

Schließlich haben die Reeder in dieser Methode Erfahrung. Gegenwärtig sind die deutschen Küstenschiffer auf der Suche nach 10 Millionen Mark, gemessen am Volumen des Bundeshaushaltes ein lächerlich geringer Betrag. Mit dieser Summe soll der Steuerzahler das Abwracken von rund 300 Schiffen honorieren.