Von Werner Thieme

Man sagt, zehn Professoren hätten zu einem Problem mindestens elf verschiedene Meinungen. Wenn man sich mit der Hochschuldidaktik befaßt, gilt dieser Satz offenbar nicht nur für Professoren, sondern ebenso für Assistenten und Studenten. So jung der Gegenstand und die Beschäftigung mit ihm ist, es gibt für die Frage, wie man ihn angeht, bei allen, die sich mit ihm befassen, die unterschiedlichsten Auffassungen. Im wesentlichen haben sich zwei Parteien gebildet.

Die eine – ihr gehören vor allem, aber nicht nur, Professoren an – stellt die methodischen Aspekte des Hochschulunterrichts in den Vordergrund. Sie geht davon aus, daß der akademische Unterricht in der Form, wie er früher betrieben worden ist, der heutigen Universität nicht mehr gemäß ist. Die große Zahl der Studenten zwingt dazu, neue Formen zu finden, wenn der Unterricht effektiv sein soll. Dank der modernen technischen Hilfsmittel haben wir die Chance, wesentlich individueller und anschaulicher, also mit größerem „Effekt“ zu lehren. Schließlich gibt es heute eine sehr nüchterne und kritische Studentengeneration, die von ihren Lehrern verlangt, rational und rationell ausgebildet zu werden.,

Die Gegenpartei verbindet mit „Hochschuldidaktik“ umfassendere Vorstellungen. Für sie steht nicht die Vermittlung der wissenschaftlichen Gegenstände im Vordergrund, sondern das Produkt dieses Prozesses: der zu wissenschaftlichem Denken befähigte Mensch. Die Anhänger dieser Auffassung verschließen sich keineswegs Methodenproblemen, messen ihnen aber nur instrumentale Bedeutung bei. Sie bezeichnen daher ihren Gegenstand auch gern als „Wissenschaftsdidaktik“.

Im Grunde handelt es sich bei dem Ganzen nicht um Gegensätze, sondern um verschiedene Fragestellungen, die sich keineswegs gegenseitig ausschließen. Zu einem Widerspruch scheint die unterschiedliche Betrachtungsweise erst zu führen, wenn die Wissenschaftsdidaktiker den Hochschuldidaktikern unterstellen, es käme letzteren nur darauf an, durch eine bessere Technik das alte Hochschulsystem vor der notwendigen Reform zu bewahren oder gar – als extremster Ausdruck – „die Mängel des Systems zu verschleiern“.

Da schleicht sich dann sogar die Vorstellung ein, die reformwilligen Hochschullehrer, die ihr Interesse primär den Methodenfragen zugewandt haben, seien jene konservativen Ordinarien, die im Bunde mit der Industrie nur darauf bedacht seien, einen höheren Output der Universität für die Industrie zu erzielen, damit die heutigen Studenten als Objekt dieses Output unkritische Diener der heutigen, natürlich bösen, Herrschaftsverhältnisse würden.

Läßt man solche auf Zwangsvorstellungen beruhenden und mit der Realität schwerlich zu vereinbarenden Bewertungen beiseite, dann zeigt sich, daß der Hochschuldidaktik oder Wissenschaftsdidaktik – wie immer man sie benennen will – zwei Aufgaben gestellt sind: die grundsätzliche Frage nach der Vermittlung der Wissenschaft, ihrem Ziel und ihrer gesellschaftlichen Bedeutung und die mehr vordergründige Frage der Methodik.