Von Karlheinz Gieseler

Der Autor ist Hauptgeschäftsführer des Deutschen Sportbundes (DSB). Diese Organisation ist mit 9 Millionen Mitgliedern die größte in der Bundesrepublik.

In unseren Tagen wird ein Teil des Prestiges eines Landes bei den Olympischen Spielen gewonnen; deshalb ist es eine Aufgabe von nationalem Rang, die alte sportliche Überlegenheit zurückzugewinnen und der Welt neue Beweise unserer Lebenskraft zu geben“, appellierte Robert F. Kennedy Anfang 1964 an die Amerikaner – im Tokioter Herbst hatten sie ihre Hegemonie wieder. Natürlich sagen sportliche Erfolge an sich noch nichts über die Tüchtigkeit, Leistungsfähigkeit und Stärke einer Nation. Dennoch ist der sportliche Status eines Volkes auch Nachweis besonderer Geltung und das Ansehen eines Landes ohne Olympiasieger nur noch schlecht denkbar. Ob man dies nun gern hört oder nicht: Weit über die USA und UdSSR hinaus werden immer größere Anstrengungen unternommen, um im Weltsport nach vorn zu kommen und auch vorn zu bleiben.

1968 – mit hoher Erwartung ausgezogen, kehrten die sowjetischen Olympiakämpfer mit tiefer Enttäuschung aus Mexico City heim. Die großen Gewinner waren wieder die Amerikaner – trotz (oder mit?) black power. In den USA gibt es zwei rivalisierende Sportverbände, die AAU und NCAA. Die beiden waren sich nie grün. Als ihre Fehde 1963 unerträglich wurde und die Aufstellung der Olympiamannschaften zu gefährden drohte, da beauftrage Präsident John F. Kennedy seinen General Mc Arthur, die feindlichen Brüder unter einen Hut zu bringen. Man traf sich in seinem Appartement im Waldorf Astoria-Hotel New York. Die „Friedensversammlung“ artete bald in einen wilden Streit aus und drohte, auseinanderzulaufen. Plötzlich ertönte die Stimme des Generals: „Meine Herren, niemand läßt den Präsidenten der Vereinigten Staaten im Stich. Begreifen Sie denn nicht, hier geht es um unser Land und nicht um Ihre Organisation.“ Eine Stunde später war man sich einig – bis heute.

Um nicht mißverstanden zu werden: Es sollte nicht nach His Masters Voice gerufen, sondern an die sportliche Vernunft, die kluge Einsicht und an einen besseren Geist appelliert werden als jenem kleinkarierten, der hinter vielen propagierten Wünschen hervorschaut. Ohne diese Tugenden, ohne Wahrheit und Mut zur Entscheidung sind die anstehenden Aufgaben des Sports kaum zu meistern. Dieser Augenblick der Konsolidierung des Sports nach innen und außen verträgt keinen staatlichen Dirigismus. Erst wenn die Entscheidungen des Sports ausbleiben sollten, ist die Reihe am Staat. Dann hätte er sogar im Rahmen seiner Ordnungsaufgaben die Pflicht, Ordnung zu schaffen. Im übrigen hat er den Sport allzu lange nur aus dem Protokollwinkel der Flaggen und Hymnen gesehen, so daß sein eigener sportlicher Nachholbedarf in der Bildungs-, Gesundheits- und Sozialpolitik überaus groß ist und ihn selbst noch längere Zeit voll beschäftigen sollte.

Der Sport als Angeklagter

Der Staat hat es ohnehin leichter als freie demokratische Organisationen. Ein Beispiel? Schenken wir uns das französische und greifen das sowjetische heraus. 1959 hatte Nikita Chruschtschow in der Phase „des entfalteten Aufbaus des Kommunismus“ den Sport als erste staatliche Institution in eine öffentliche Organisation, den Verband der Sportgesellschaften und -Organisationen der UdSSR, überführt. Alles schien gutzugehen – bis 1968 in Mexiko die Medaillenausbeute hinter dem Plan zurückblieb. Die sowjetischen Olympiakämpfer wären kaum wieder vollständig daheim, als Leonid Breschnew auch schon das Dekret zur erneuten Verstaatlichung des Sports im „Komitee für Körperkultur beim Ministerrat der UdSSR“ unterzeichnete. Die Demokratisierung des sowjetischen Sports wurde abgeblasen, als die Siege ausblieben. Ist man bei uns auch schon wieder dabei, zu vergessen, daß Niederlagen das tägliche Brot des Sports sind ...?