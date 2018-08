Inhalt Seite 1 — Abrechnung mit dem Kolonialismus Seite 2 Auf einer Seite lesen

Jean-Paul Sartre: „Kolonialismus und Neo-Kolonialismus“; Rowohlt Verlag, Reinbek 1968; 123 S., 7,80 DM.

Sieben Essays, so wird angegeben, seien hier gesammelt, aber dieser Terminus ist wohl im weitesten Sinn zu verstehen, wenn ein hier wiedergegebener Aufruf in einer Wochenzeitschrift als solcher gilt. Darin empfahl Sartre, in einem Referendum, das de Gaulle für die Anerkennung Algeriens freie Hand geben sollte, „Nein“ zu stimmen. Gerade dieser Beitrag ist aber zur Kenntnis des aktiv engagierten politischen Publizisten Sartre nützlich. Sartre meinte, de Gaulle könne im Kampf gegen den Terrorismus der rechtsradikalen Untergrundorganisation OAS nichts ausrichten und würde bei der gaullistischen Partei, der UNR, darin auch keine Hilfe finden, weil sie nicht wirklich existiere. Es komme ausschließlich darauf an, diesen Kerl – die Übersetzung von „bonhomme“ mit Biedermann ist in diesem Zusammenhang fragwürdig – de Gaulle loszuwerden und hernach die Algerienkrise revolutionär durch das Eingreifen der breiten Masse zu lösen.

Jede einzelne Voraussetzung dieses Aufrufs hat sich als falsch erwiesen: de Gaulle hat die Unabhängigkeit Algeriens anerkannt, die Kader der UNR haben die OAS, zum Teil durch erbarmungslosen Gegenterror, vernichtet, und die für Sartre selbstverständliche Beziehung zwischen algerischer Unabhängigkeit und französischer Revolution hat sich nicht bestätigt. Nicht aus revolutionären Gründen, sondern aus Müdigkeit haben die Franzosen die Last Algerien abgeschüttelt, und sie trugen diesen Verzicht um so besser, als es ein General der Rechten war, der ihn auf sich nahm.

So zeugt dieser exhumierte Aufruf nicht für Sartres Einsicht, wohl aber für die Unbefangenheit, in der Sartre auch solche Schriften in seine Werke aufnimmt, die seine eigenen Fehleinschätzungen dokumentieren. Da Sartres Bedeutung nicht auf dem Gebiet realpolitischer Klugheit liegt, sondern ganz woanders, kann er sich derartige Schwächen allerdings sehr wohl leisten.

Was überhaupt nicht in Sartres Vorstellung paßt, das ist das Aufkommen eines rein rechnerischen bürgerlichen Antikolonialismus, durch den abhängige Gebiete, die eben nicht nur Ausbeutungsobjekte, sondern auch Verantwortungen waren, einfach abgeschüttelt wurden. Dabei war, mehr noch als bei Frankreich, die britische Art, große Gebiete schnell zu Staaten und zu Föderationen zu erklären, nur um sie loszuwerden, im Blick auf das Schicksal der betroffenen Völker nicht weniger anstößig, als irgendein Imperialismus es je gewesen ist – man denke an Nigerien. Sartres Gedanken über den Kolonialismus und Antikolonialismus fehlt eigentümlicherweise diese ganze gegenwärtige Dimension des Problems.

Einer der wichtigsten Aufsätze in diesem Band ist das Vorwort zum Manifestbuch des Martiniquesen Frantz Fanon: „Die Verdammten dieser Erde.“ Hier schreibt Sartre, wie er schon in der Einleitung zu Senghors Lyrikanthologie angemerkt hatte, daß Schwarze gar nicht mehr Europäer ansprechen, sondern sich untereinander verständigen; nur hätten die Europäer Anlaß hinzuhören, denn es gehe um den notwendigen Untergang des Kontinents der Ausbeuter. Sartre geht da über Fanon selber hinaus. Auch haben gerade die selbstbewußten unabhängigen Staatenführer Afrikas, wie Jomo Kenyatta – einst als Freund der Mau-Mau-Terroristen interniert –, die Europäer im eigenen Land besonders gut behandelt; der radikale Bruch mit allem Europäischen, den Sartre den kolonialen Völkern anrät, hat nicht stattgefunden.

Man wird die Dokumente von Sartres antikolonialistischem Engagement mit Respekt und Sympathie lesen und bedenken, daß Sartre im Indochinakrieg wie im Algerienkrieg früher als die Kommunisten und mit vollem moralischem und historischem Recht die Kämpfe zur Rettung des Status quo, in die sich Frankreich verrannte, gebrandmarkt hat.