ARD, Mittwoch, 19. Februar: „Der Kampf um den ‚Reigen‘“ (Zeitgeschichte vor Gericht)

Stuttgarts Sendereihe „Zeitgeschichte vor Gericht“, eine unter der Ägide von Gustav Strubel sorgfältig geplante Sequenz, die vom Prozeß gegen die Liebknecht-Luxemburg-Mörder bis zu den Fememord-Tribunalen reicht, hat ihre Verdienste. Der Zuschauer, in der Technik unterwiesen, die Ära des Nationalsozialismus zu verabsolutieren, als Verhängnis zu betrachten, was ableitbar ist, und den Faschismus, mag er sich auch noch so munter geben, als ein historisches Phänomen zu betrachten – dieser Zuschauer wird mit Hilfe der rekonstruierten Prozesse über die Genese des Nationalsozialismus, über völkisches Gedankengut und antidemokratische Ideologie unterrichtet: Was kam, kam nicht zufällig; was kam, kann sich eines Tages wiederholen.

Dieses Mal war der Reigen-Prozeß an der Reihe; Deutsche. Christen und national gesinnte Antisemiten des Jahres 1921 machten ihre Zeugenaussagen, Schmutz und Schund hieß die Devise, Kampf der Nation gegen die Kloake Berlin die Parole. Autor Strübel hatte aus dem Heer der Sachverständigen (Kerr und Fulda unter ihnen) und der um deutsche Ehre und deutsche Reinheit bekümmerten Zeugen eine Gruppe herausgegriffen, die stellvertretend für alle anderen stand. Die Essenz des Prozesses, das historisch Relevante, gewann Plastizität.

Dennoch wiederholten sich die Fehler der Luxemburg-Liebknecht-Dokumentation – und da die Sendereihe abgeschlossen ist, steht zu befürchten, daß sie auch in Zukunft nicht ausbleiben werden. Um das Dilemma mit einem Satz zu bezeichnen: die Konzeption ist viel zu punktuell, zeigt wiederum nur ein Ereignis, aber nicht, wie’s dazu kam, demonstriert den Verlauf eines Prozesses – und rückt seine Wiederholbarkeit nicht in den Blick. (Der Aspekt der Wiederholbarkeit wurde im Fall des Reigen-Spiels schon darum nicht deutlich, weil die Regie auf Übertreibung, burleske Exzentrizität und „einmaliges“ Überchargieren abgestellt war: halb Sportreportage, halb fröhlicher Weinberg; sogar der Reporter hatte wie Striese zu spielen.)

So gut und nützlich es war, den Prozeß auf den von reaktionären Kräften bewerkstelligten eclat hin zu interpretieren... durfte darum die Vorgeschichte, vom ersten Schnitzlerschen Aufführungsverbot bis hin zum Inhibierungsgebot des Landgerichts III vor der Premiere, unter den Tisch fallen? Hätte man nicht die Gutachteraufführung vom 6. November 1921 stärker, als es geschah (es geschah gar nicht), hervorheben müssen? Und was die Folgen angeht – gibt’s anno 69 keinen Volkswartbund? Aktion „Saubere Leinwand“, Aktion „Geschichte der O“... ein kleiner Durchblick, der das Historische als Aktualität denunziert hätte: angedeutet, fragezeichenhaft, wäre am Platze gewesen. (Noch im Jahre 1968 zieh ein ordentlicher Professor der Germanistik in einem Gerichtsgutachten den Verfasser der Histoire d’O, verräterisch moralisierend, der „Erbärmlichkeit“.)

Und eines noch: Ist es eigentlich peinlich, schulfunkartig, gar zu direkt, mit Hilfe von Schrifttafeln den gesellschaftlichen Gestus solcher Dokumentationen zu veranschaulichen und am Ende, wiederum auf einer Tafel (spielerisch und überzeugend läßt sich dergleichen machen), zwei oder drei Bücher zu nennen... denen zum Nutzen, die mehr als Konsumenten sein möchten? Was mich betrifft,, so habe ich nach der Sendung Kurt Sontheimers „Antidemokratisches Denken in der Weimarer Republik“ und Günther Rühles „Theater für die Republik“ zu Rate gezogen.

Momos