Mißgebildete Hippie-Babys

Mißbildungen von der Art, die – Professor Widukind Lenz und anderen Humangenetikern zufolge – typisch ist für die von Thalidomid (Contergan) hervorgerufenen angeborenen Schäden, hat Henry Nadler, Pediatrieprofessor an der -Northwestern University in Boston (US-Staat Massachusetts), bei Kindern von Hippies entdeckt. Die von Nadler befragten Mütter der mißgebildeten Babys gaben zu, während der Schwangerschaft „grün-weiße Pillen“ geschluckt zu haben, deren Beschaffenheit ihnen ebensowenig bekannt gewesen sei wie deren tatsächliche oder erhoffte Wirkung. Hippies, so erklärt Professor Nadler, nehmen oft bedenkenlos Medikamente ein, die ihnen lediglich von der Farbe her bekannt sind – etwa: „die mit dem rosa Punkt“ oder „die gelbe Kapsel“. Nadler hält es für möglich, daß die „grün-weißen Pillen“ Thalidomid enthalten, das offenbar im Schwarzhandel noch vertrieben wird.

Mitteilung auf dem Kongreß für genetische Beratung in New York am 29. Januar

Für den Morgen danach

Eine neue Substanz, die sich vielleicht als „Pille für den Morgen danach“ eignet, haben die Prager Pharmakologen K. Řežábek, M. Semonsky und N. Kucharczyk an Ratten erprobt. Rattenweibchen, die das Ergolinderivat D-6methyl-8-Cyanomethylergolin innerhalb von sieben Tagen nach der Kopulation in hinreichend großer Dosis erhalten hatten, waren nicht trächtig geworden, bis auf wenige Ausnahmen. In diesen Ausnahmefällen jedoch waren normale Föten entstanden – eine Voraussetzung, die jedes Medikament dieser Art, das für Menschen bestimmt wäre, selbstverständlich zu erfüllen hätte.

Nature, 15. Februar; S. 866

Mongolismus-Theorie entkräftet