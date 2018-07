Auf dem Gipfelpunkt einer innenpolitischen Krise, in der Pakistan seit vier Monaten steckt, hat Präsident Ayub Khan am vorigen Freitag kapituliert. In einer Rundfunkansprache an die Nation gab er bekannt: „Ich habe beschlossen, nicht wieder für die Präsidentschaft zu kandidieren. Dieser Entschluß ist endgültig und unwiderruflich.“

Die Entscheidung des 61jährigen Staatsmannes und Feldmarschalls, der in einem unblutigen Militärputsch vor zehn Jahren als Oberbefehlshaber der Streitkräfte die Macht an sich gerissen und den damaligen Präsidenten Iskander Mirza ins Exil geschickt hatte, kam überraschend. Sie erinnert an zwei andere Präsidenten, die in den vergangenen zwei Jahren ihren Rücktritt angekündigt hatten: an US-Präsident Johnson, der seine Erklärung vom 31. März vorigen Jahres inzwischen wahrgemacht hat, und an den ägyptischen Staatspräsidenten Nasser, den „die Stimme des Volkes“ trotz der Niederlage im Nahostkrieg 1967 in seinem Amt bestätigte.

Indessen ist höchst ungewiß, ob Ayub Khan noch auf die Stimme des Volkes zählen konnte. Zwar bescherte er seinem Land ein für asiatische Verhältnisse bemerkenswertes Wirtschaftswunder – Pakistans Bruttosozialprodukt wächst jährlich um mehr als fünf Prozent –, aber nur 20 Familien der „high society“ kontrollieren heute in Prozent des industriellen Reichtums. Die Löhne in Ost- und Westpakistan hielten nicht mehr Schritt mit den Preisen, und die Einkünfte der Bauern in Ostpakistan sanken in dem Maße, wie sich die Großgrundbesitzer bereicherten.

Vor allem aber steht der intellektuelle Mittelstand in Opposition zu Ayub Khan. Anwälte, Journalisten und Studenten schmachten in den Gefängnissen, die Presse wird von der Regierung straff kontrolliert. Das Land lebte seit dem indisch-pakistanischen Kaschmir-Konflikt des Jahres 1965 unter dem Ausnahmezustand. Die „Basis-Demokratie“, die höchstens 100 000 Personen (bei einer Gesamtbevölkerung von 107 Millionen) am politischen Willensbildungsprozeß des Landes beteiligt, ist innerlich ausgehöhlt.

Der Aufruhr gegen Ayub Khan begann im vorigen Oktober mit Studentenunruhen und mit dem Versuch eines Attentats auf den Staatspräsidenten. Zehn Oppositionsparteien schlossen sich zu einem „Demokratischen Aktionszentrum“ zusammen. Ayubs Antipode aber wurde sein ehemaliger Außenminister Bhutto, Führer der „Volkspartei“.

In letzter Stunde versuchte der Präsident vorige Woche, das Blatt zu wenden, indem er den Ausnahmezustand aufhob, politische Häftlinge freiließ und die Oppositionsparteien zu Gesprächen einlud. Aber seine Hauptgegner versagten sich ihm – neben Bhutto der Chef der an Peking orientierten „National Awami Party“, Maulana Baskani, und Scheich Mujab Rahman, der Führer der „Awami League“. Bis zur Präsidentschaftswahl am 17. März 1970 müssen sie sich jetzt auf ein politisches Programm und auf einen Kandidaten einigen.