Von Hellmuth Karasek

Als Brecht dem Schwejk des Hašek das Jot gegen ein Ypsilon vertauschte und ihn in Hitlers Rußlandfeldzug torkeln ließ, da konnte er nicht ahnen, was er – außer einem doch recht mittelprächtigen Stück – sonst noch alles damit anrichtete. Denn Schweyk war fruchtbar und vermehrte sich – wenigstens auf dem Theater. Inzwischen tummeln sich die Enkel und Urenkel auf den Bühnen, und man kann sagen: Sie sind ganz schön degeneriert. Konnte Polgar von Schwejk noch sagen, daß er zwar wisse, daß Gott die Flinten wachsen ließ, aber auch das Kornfeld, in das man Flinten werfen könnte, so muß man – beispielsweise nach dem braven Absitzen von Rolf Schneiders „Dieb und König“ im Stuttgarter Schauspielhaus – ernüchtert konstatieren, daß inzwischen so viele Schweyks so viele Flinten in so viele Kornfelder geworfen haben, daß da ein vertrocknetes Brachland entstanden ist und man auch nicht mehr ganz so gebannt zuschaut, wenn die tausendunderste Flinte auf den großen Haufen fliegt.

Denn das einzige, was da noch blüht, wo einstens das Kornfeld des praktischen Defätismus und unheroisch pfiffigen Egoismus wogte, ist ein auf den Hund gekommenes Böhmakeln, wo sogenannte kleine Leute „Mecht ich“ sagen und der „G’meine Mann“ über einen holzschnittartigen Apostroph verfügt sowie über jene Bühnenkraftprotzerei, die den einfachen Mann in heroischen Zeiten von seinem prallen Hosenlatz seufzen läßt, worauf die weibliche Umgebung resolut in diverse Schwangerschaften gerät. Ach ja, wir kennen es schon: die Großen, die Führer, Feldherren und Könige sagen „Ruhm“ und „Gloire“ und „Vaterland“ und „Dulce et decorum“, der immer krampfhafter verschmitzte Schweyk sagt „Knedel und Kalbshaxe“, und während der König nach der Siegespalme greift, langt der schlichte Untertan mächtig in die Brustausschnitte der Mädchen aus dem Volk. Bei Kipphardt konnte man’s sehen und bei Hacks, unter anderem, bei Schneider jetzt droht einem der Geduldsfaden zu reißen.

Auch wenn Schweyk hier Käsebier heißt, ein illustrer, von der fritzischen Geschichte verdrängter Dieb ist, der’s den Reichen nimmt, um mit den Armen zu teilen. Er verliert Friedrich dem Großen die Stadt Prag, „stiehlt“ sie ihm, indem er die ausgehungerten Verteidiger von der heranrückenden österreichischen Entsatzarmee in Kenntnis setzt. Die „Lehre“ der Fabel: König und Dieb müssen sich arrangieren; denn es darf nicht aufkommen, daß ein gemeiner Mann eine Bataille entscheiden konnte, weil sonst auch aufkäme, daß König und Dieb im Grunde das gleiche Handwerk betreiben. Zu diesem etwas mageren Resultat, das einem im Entheroisieren abgebrühten Zuschauer kaum noch frivole Schauder der Majestätsentweihung über den Rücken jagt, kommt es auf stark verdünnten, stark artifiziellen Schleichpfaden, die mit dramatischen Leichensteinen nur so gespickt sind: „Hier schlug Hacks seine Schlacht bei Lobositz“, steht auf dem einen; „Hier liegt Kipphardts Hund des Generals begraben“ auf dem andern. Auf einem dritten schließlich: „Hier bestellte der Hundehändler Schweyk sein Pilsener Bier und zapfte damit jene müde sprudelnde Sprachquelle an, bei der (deftig, deftig!) Weiber allemal in den populären Hintern gezwickt werden oder wo allemal gesagt wird: ‚Der Kenig mecht sich fürchten, denk ich.‘“ Wie dürftig dieses Karlsbader Wasser bei Schneider nur noch tropft, geht schon daraus hervor, daß sein Käsebier von Zeit zu Zeit Witze erzählt, über die man wahrscheinlich schon während des Siebenjährigen Krieges nicht mehr gelacht hat.

Der Rest ist ein klägliches Augengeblinzel mit der Brechtschen Dialektik. Ach, wie man das schon weiß: Spielt ein König Flöte, dann meint er nicht Kunst, sondern schnöde Eroberungspolitik, sitzt ein österreichischer Großer auf der Bühne, dann denkt er trotz kriegerischer Notlagen ans Bordell und ans Hühnerbein. Mit einem Wort: Brecht ist bei Schneider so verhacks-stückt, daß man bei Peter Palitzsch nur einen Akt der Pietät vermuten kann, wenn er im Bühnen-Gotha des Schweyk auch noch die heruntergekommene Schneidersche Nebenlinie der Käsebiers berücksichtigen wollte.

Denn: die Stuttgarter Erstaufführung des siebenunddreißigjährigen DDR-Autors, der gerade mit seinem „Prozeß in Nürnberg“ auch auf westlichen Bühnen von sich reden macht, zeigt bestenfalls eines: einen DDR-Dramatiker-Eskapismus, der zum hundertsten Male den Nachweis führt, daß die Großen der Geschichte üble Burschen sind, und die dafür den Preis biederer Abziehbilder des kleinen Mannes zahlen, der zuck- und kraftmeiert, daß es ein Graus ist.

Vielleicht mochte es Palitzsch auch gereizt haben, daß ihm angesichts des schwül dem Keith zugetanen Friedrich dem Großen der Einfall kam, die beiden das Kriegsgeschäft in Umarmungen beredenden Preußenheroen (denen ein geschäftstüchtiger Voltaire zugesellt ist) als weibliche Hosenrollen zu besetzen. Denn, so könnte Palitzsch gedacht haben, wenn schön Schneidet dem Hacks das böse Rokoko nachempfunden hat, warum soll man dann nicht diese von „Figaros Hochzeit“ und vom „Rosenkavalier“ benutzte, raffiniert parfümierte Erotik auf einmal mit handfester homoerotischer Zuneigung kichernd weiterdenken. Aber: so reizend und martialisch Hannelore Hoger und Elisabeth Schwarz das preußische Blau entheroisierten – mehr als die immer wiederholten zwei, drei Grundgesten kam dabei nicht heraus. Auch Hanns Ernst Jäger, der den Schweyk durch alle seine Verästelungen bereits nachempfunden und voll ausgekostet hat, zeigte eigentlich, daß es keine rechte Lust mehr ist, als Käsebier weiterzuvegetieren: So kniff er das Gesicht mißmutig zusammen und langte, er sollte ja Kraft zeigen, der jungen Helena (der Krieg macht sie zur „Hur’“ – man beachte auch hier den folkloristischen Apostroph!) ab und an unter die Röcke oder in den Ausschnitt.